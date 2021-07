Marina Evangelista e il tumore/ Ex Pupa “Terapia mi ha distrutta: continuo a lottare”

Marina Evangelista, ex concorrente de La Pupa e il Secchione, circa un anno fa aveva svelato via social di stare combattendo una battaglia molto difficile contro il tumore, un carcinoma maligno alla tiroide. Su Instagram aveva raccontato di aver affrontato con successo un intervento chirurgico molto lungo. “Il mio esserino maligno di 3,5 cm è sparito”, scriveva con grande ottimismo. Nelle passate ore Marina è tornata a parlare proprio della sua battaglia e di quanto vissuto negli ultimi giorni, ed ancora una volta ha deciso di parlarne proprio con i suoi follower, rendendoli partecipi del suo percorso a distanza di quasi un anno: “Per qualche giorno sono sparita, perché sapevo di dover tornare di nuovo qui. Che ansia che avevo!”, ha esordito nella lunga didascalia che accompagna la serie di scatti postati e scattati proprio dall’ospedale di Cisanello.

Walter Nudo/ “Via dalla Tv ho capito la mia vera natura: la felicità? Dipende da noi”

La Evangelista ha proseguito nel suo post spiegando ai suoi follower in che modo la sua vita sarebbe cambiata da un anno a questa parte: “Quando diventi una paziente oncologica tutto cambia, la tua vita cambia, il tuo modo di pensare, le tue idee, tutto”. Il suo percorso però non si può dire ancora del tutto concluso: “I risultati? L’ecografia è andata bene, ma ancora non posso festeggiare perché tutto dipende dagli esami del sangue. Spero di non dover ripetere la terapia ne adesso ne mai più”, ha aggiunto.

Raffaella Carrà accusata di satanismo/ Bufera per canzone Satana: "La sua anima..."

MARINA EVANGELISTA E IL TUMORE: LA BATTAGLIA CONTINUA

E’ trascorso quasi un anno da quando Marina Evangelista ha saputo di dover affrontare la sua dura battaglia contro “l’esserino maligno che mi ha lasciato un segno indelebile nel corpo e nella mente”. Su Instagram la giovane modella ha spiegato come tutto sarebbe successo nel giro di appena 4 mesi. Quindi ha parlato della terapia: “Mi ha distrutta, perché una persona iperattiva e dinamica come me non accetta di essere debole, di avere lo stesso coraggio ma non la stessa forza”, ha commentato. Ed ha ribadito come tutto per lei in quel periodo fosse faticoso e difficile da affrontare, a dispetto di quanto potesse esserlo per il resto delle persone. “A volte cerco di spiegare perché non sono come prima, perché ho sbalzi d’umore, perché a volte la mia mente si assenta, ma comprendo che sia difficile da capire”, ha aggiunto, restando in attesa dei risultati ma senza mai perdere il suo consueto ottimismo. “Io ancora sorrido e non smetterò mai di farlo, ancora combatto, perché ho un sogno da difendere: devo fare l’attrice, quello per cui ho lottato una vita, e non mollerò!”, ha proseguito. Infine l’ex de La Pupa e il Secchione ha voluto chiosare con una promessa fatta a se stessa: “Ritroverò la mia energia, ritroverò me stessa”, ringraziando per il continuo supporto avuto in questi mesi.

Susanna Galeazzi/ "Papà Giampiero? Un vero campione: non ha mai mollato ma il Covid…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Evangelista (@mari_princess)





© RIPRODUZIONE RISERVATA