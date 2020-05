Marina Evangelista / Instagram, l’esordio a Ciao Darwin e “la bella sorpresa” ai fan

Pubblicità

Marina Evangelista è tra le protagoniste della replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, in onda questa sera su Canale 5. La modella è in gara nella prova di coraggio tra Umani e Mutanti, dove dimostra tutta la sua spregiudicatezza. Nel pre-puntata la showgirl non ha perso occasione per ricordare ai suoi follower di seguirla a Ciao Darwin, dove aveva avuto appunto l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico. “Ragazzi e ragazze, stasera vi aspetto alle ore 21:30 in onda su canale 5 per la replica di Ciao Darwin! Sarò nella categoria Umani e, per chi non l’avesse già visto, ci sarà una bella sorpresa per voi!” Un ricordo bellissimo ed un’emozione unica!! Vi raccomando non perdetevela”, il messaggio postato da Marina Evangelista sul proprio profilo Instagram. Un profilo ricco di scatti splendidi, che la modella condivide volentieri coi fan. Ricordiamo che Marina Evangelista ha anche esperienza nel cinema, avendo recitato un piccolo ruolo con Paolo Sorrentino sia in Loro 1 che nel sequel Loro 2. Chissà quali altri progetti ci siano in cantiere per la bella modella calabrese…





