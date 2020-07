Marina Evangelista operata per un carcinoma maligno/ L’ex pupa: “ho vinto io”

Marina Evangelista è stata una protagonista dell’ultima edizione de La pupa e il secchione. Bellissima e molto seguita sui social, Marina ha così voluto condividere con i suoi followers anche un delicato momento che sta vivendo. Senza mai perdere il sorriso e la sua voglia di vivere, infatti, la Evangelista ha annunciato di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica per rimuovere un carcinoma maligno. Marina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di storie in cui si mostra in ospedale. “20 gocce di valium e mi sento come se avessi fatto serata a Ibiza”, scrive in una storia Marina tirando fuori il lato più ironico del suo carattere. Nonostante il momento, infatti, non ha mai perso sorriso, forte del sostegno della famiglia, degli amici e dei fans che ha rassicurato dopo l’operazione.

MARINA EVANGELISTA OPERATA PER UN CARCINOMA

Marina Evangelina annuncia di aver vinto contro il carcinoma. “Oggi ho vinto io: Marina 1, Carcinoma Maligno 0!”, scrive su Instagram l’ex pupa che si è mostrata dopo l’operazione con un cerotto sulla gola. Questa mattina, poi, Marina ha dato il buongiorno ai fans così: “Comunque è assurdo che in un ospedale pubblico non si può usare la tv. Vabbè, protesto pure così”, dice Marina che, poi, dopo 32 ore senza cibo e acqua, ha potuto finalmente fare colazione. Tutto, dunque, è andato nel migliore dei modi e i fans le augurano una pronta guarigione per poterla vedere nuovamente serena e sorridente come è sempre stata. Marina, da parte sua, è pronta ad aggiornare i followers nelle prossime ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA