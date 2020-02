Marina, ex fidanzata Antonio Zequila/ Lui confessa: “Non ho mai smesso di amarla!”

È il latin lover di questa edizione del Grande Fratello Vip e, nella Casa, ci prova spesso con Clizia Incorvaia, eppure nel cuore di Antonio Zequila pare ci sia solo una donna. Lei è Marina, con la quale l’attore avrebbe avuto una relazione durata addirittura 8 anni e finita qualche tempo fa. Zequila, negli ultimi giorni, ha spesso pensato a lei, arrivando a confessare di provare ancora qualcosa. Il discorso è stato aperto dopo una domanda di Patrick sull’ultima storia di Zequila. Lui ha allora raccontato che “È stata l’ultima in ordine di tempo, 8 anni ed è finita a settembre”, per poi entrare nel dettaglio “Ci siamo conosciuti a Roma a cena da amici anche se lei è della Sardegna, un colpo di fulmine e non ci siamo mai lasciati, per me è stata la storia più importante”.

Antonio Zequila ancora innamorato dell’ex Marina? Confessione al GF Vip

Per la sua ex Marina, Antonio Zequila ha avuto solo parole di grande stima e amore: “Era adorabile, una lavoratrice, era entrata a far parte della mia famiglia, io non ho mai smesso di stimarla e amarla”. C’è chi poi gli ha fatto notare che oggi lei potrebbe avere una vita diversa, Zequila ha allora risposto “Non credo ma lo capirei, lei voleva un uomo che le potesse dare una vita più stabile, io invece vivo giorno dopo giorno”.È chiaro che Zequila sia ancora coinvolto dalla sua ex, sulla quale ancora ha ammesso: “Lei però aveva ragione, la verità è che quando c’è l’amore puoi fare tutto, la cosa più bella è dare se stessi alle persone, io sarei pronto a innamorarmi di nuovo”.

