Marina ex fidanzata Antonio Zequila/ Lui: “ti voglio sposare”, lettera d’amore

Sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip per Antonio Zequila. Per lui arriva una lettera speciale che è quella della sua ex fidanzata Marina. Una donna di cui lui si è detto più volte ancora innamorato, nonostante siano ormai 5 mesi che non si sentono. Un commosso Zequila ascolta le parole della lettera scritta dalla sua ex: “Ciao Antonio. Ci ho pensato tanto prima di scriverti. – esordisce – Ma dopo averti visto così, agitato e nervoso, mi sono decisa.” Così scherza: “Agitarti ti fa male, fa venire le rughe e fa perdere i capelli.”

Lettera d’amore per Antonio Zequila al Grande Fratello Vip dall’ex fidanzata Marina

Assieme alle parole arrivano anche le immagini di un video dei loro momenti insieme. Antonio Zequila è davvero molto emozionato mentre Marina gli dice: “Mi auguro ti faccia piacere rivedere queste immagini dove per una volta l’attrice ero io e tu il regista.” Così continua: “Mi hai voluto bene per davvero e sai da cosa l’ho capito? Mi hai trattato come una regina, mi hai coperto di regali, mi hai portato in giro per il mondo fuori da quest’isola meravigliosa che per me, però, è un po’ una prigione.” Marina conclude con un’importante consapevolezza: “Ed è proprio a causa di questo mare e della distanza tra di noi che sono nati i nostri problemi. Che poi problemi non sono perché, come dici sempre tu, alla fine, l’amore trionfa sempre”.



