Marina Fadda choc: “Non sposerò Antonio Zequila”/ “Si tratta di un equivoco”

Marina Fadda è la donna che ha fatto perdere la testa a uno dei grandi protagonisti della recente edizione del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, il quale nella Casa più spiata d’Italia le aveva proposto di sposarlo. Una notizia ripresa dal settimanale “Chi”, diretto proprio dal conduttore del GF Vip 4, Alfonso Signorini, a cui però la dentista di origini sarde ha deciso di indirizzare una lettera di precisazione: “Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò“. E dire che per l’ex coppia (i due erano stati fidanzati per nove anni, prima di dirsi addio) il ritorno di fiamma pareva davvero essere dietro l’angolo, anche in virtù di quanto era emerso durante le settimane in cui il “suo” Antonio era impegnato nel reality show targato Mediaset. “Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio”, ha concluso Fadda.

MARINA FADDA DICE NO ALLE NOZZE CON ANTONIO ZEQUILA, SIGNORINI: “MI DISPIACE”

Dunque, nessun riavvicinamento fra Marina Fadda e Antonio Zequila al termine della partecipazione di quest’ultimo alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Peraltro, alla proposta di colui che è ricordato da tutti con il soprannome di “Er Mutanda”, guadagnato all'”Isola dei Famosi” per via del suo look da naufrago, la donna non ha mai risposto e ha sempre e solo parlato di organizzare una cena e un party. Insomma, pare che l’amore di Zequila non sia corrisposto dall’odontoiatra, con la quale in passato l’idillio era terminato a causa delle diverse vedute fra i due sulla loro convivenza. Il direttore del settimanale “Chi” ha deciso di pubblicare la lettera ricevuta da Marina Fadda, nella quale è contenuta la sua smentita agli imminenti fiori d’arancio con il suo storico. Signorini ha tuttavia espresso un po’ di rammarico per il mancato lieto fine (o happy ending, per dirla all’inglese) fra i due, per poi riconoscere che “a conti fatti, l’importante è che il bene tra voi rimanga. Un caro saluto!”.



