Marina Fadda, fidanzata di Antonio Zequila/ “Lo sento ancora mio, gelosa di lui”

Antonio Zequila ha spesso e volentieri nominato nella casa del Grande Fratello Vip la sua ex (o attuale, non è ancora ben chiaro) fidanzata, Marina Fadda. Il cuore di Er Mutanda batte per lei, la bella odontoiatra sarda, un amore che è durato tantissimo, ben 9 anni, prima di una pausa. Zequila ha cercato di mantenere “nascosta” la sua storia nella casa del Gf, prima di scoppiare, chiedendo addirittura dalla casa di Cinecittà la mano della sua bella. Il settimanale Oggi ha intervistato proprio la sassarese, che ha subito messo in chiaro le cose: “Il mio Zequila non ha niente a che vedere con il personaggio che conoscete voi. Antonio è una bella persona, un uomo dolce, premuroso, con principi solidi, sempre presente quando c’è bisogno. Non mi ha mai deluso. Sono stata io a dire basta, è la seconda volta che accade. Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più, forse desideravo una convivenza ma è impossibile per noi”.

MARINA FADDA: “SONO STATA MOLTO GELOSA CON CLIZIA E SARA”

Marina vedendo Zequila in televisione, ha preso la scelta definitiva: “Avevo bisogno di riflettere – prosegue – mi pareva che nella mia vita frenetica mancasse un uomo da ritrovare ogni sera a casa. Poi, invece, guardandomi dentro e osservando Antonio in tv, mi sono resa conto che il nostro equilibrio è perfetto. Sono morta di gelosia quando ha fatto il cascamorto con Clizia e con Sara. Lì, mi sono resa conto che lo sento ancora mio”. Ma per quanto riguarda la proposta di matrimonio, la risposta, almeno per ora, sembrerebbe scontata: “La proposta di matrimonio? È il suo modo per suggellare il nostro riavvicinamento. Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più”. Marina Fadda vive a Sassari dove ha anche il suo studio dentistico, mentre Zequila risiede a Napoli con la madre: i due si ritroveranno, viste queste ultime dichiarazioni, fuori dalla casa.



