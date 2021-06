Marina Fanfani, figlia Amintore Fanfani/ Il marito Londei e l’eredità del padre

Chi Marina Fanfani?

Marina Fanfani è la terza figlia di Amintore Fanfani e della prima moglie Biancarosa Provasoli. Marina è nata a Viggiù, in provincia di Varese, il 6 aprile 1944, dopo Anna Maria e Maria Grazia, prima di Alberto, Benedetta, Giorgio e Cecilia. Il 30 giugno 1962 Marina Fanfani ha sposato Massimo Londei, con testimone Antonio Segni. Il ricevimento si è svolto al Grand Hotel di Roma. Marina Fanfani svolge ancora oggi la professione di notaio. Nel 2003 un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio a causa del corto circuito elettrico di un computer ha danneggiato lo studio notarile della, figlia del leader della Dc, Amintore Fanfani, in via Sonnino, a Prati. Le fiamme hanno interessato soprattutto la stanza dell’archivio che si trova al quinto piano dell’edificio.

Marina Fanfani e l’eredità del padre Amintore

Lo scorso maggio i figli di Amintore Fanfani hanno preso le distanze dall’asta romana “dedicata” al padre: “Chiedo alla casa d’aste Bertolami, anche a nome dei miei fratelli e sorelle, di rettificare il titolo dell’appuntamento in programma l’11 giugno. Non si tratta, infatti, dell’eredità di nostro padre, semmai della seconda moglie, Maria Pia Tavazzani”, ha detto all’Adnkronos Giorgio Fanfani. Lo storico leader della DC, infatti, abitò solo poche ore prima di morire l’appartamento di Corso Rinascimento a Roma, da cui provenivano leopere in vendita. La casa di famiglia, in via Platone, fu distrutta infatti da un incendio nel 1999. Il figlio di Fanfani ha aggiunto: “E mi piace sottolineare e ricordare che nessuno, proprio nessuno dei figli di Amintore Fanfani sta vendendo qualcosa. L’unica eredità che ci ha lasciati nostro padre è morale“.

