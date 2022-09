Marina Fanfani: “Incontrai la Regina Elisabetta quando avevo 22 anni”/ “Mi parlò…”

Il ricordo della Regina Elisabetta II a Oggi è un altro giorno

La puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa il 9 settembre è stata dedicata al ricordo della Regina Elisabetta II scomparsa l’8 settembre a 96 anni dopo aver guidato il Regno Unito per 70 anni. Serena Bortone, con l’aiuto degli inviati del Tg1 da Londra e con i suoi ospiti ha così raccontato ai telespettatori il ricordo speciale della Regina, donna forte che ha sposato totalmente il proprio ruolo guidando il Regno Unito con fierezza e determinazione. Tra gli ospiti presenti nel salotto di Serena Bortone c’era anche Marina Fanfani, la figlia di Amintore Fanfani.

Marina Fanfani ha ricordato di aver incontrato la Regina Elisabetta durante gli anni che ha vissuto a Londra durante l’incontro annuale con le personalità politiche di tutto il mondo presenti a Londra. Marina Fanfani racconta di aver partecipato all’evento con l’ambasciatore italiano e durante quel momento ebbe l’occasione anche di parlare con la Regina Elisabetta.

Il ricordo di Marina Fanfani sull’incontro con la Regina Elisabetta II

Marina Fanfani ricorda di aver imparato tutte le regole di corte per poter incontrare la Regina Elisabetta II. A sorprenderla, però, fu proprio la Regina. “Lei era stata in Italia pochi mesi prima e aveva incontrato i miei genitori. Ricordava anche il cappello che indossava mia madre. Restammo a chiacchierare pochi minuti e poi mi congedò. Mi parlò come una persona normale”, ha raccontato la Fanfani.

Alla domanda sull’aspetto fisico della Regina e del Principe Filippo, inoltre, ha detto: “Il principe era bello, ma anche la Regina Elisabetta, oltre ad avere un forte carisma, era bellissima”, ha concluso.

