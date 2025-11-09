Luciano era il fratello di Marina Fiordaliso, venuto a mancare all'età di 40 anni. I due erano molto legati e questo addio ha segnato molto la cantante.
La cantante Marina Fiordaliso sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma tv che andrà in scena domenica 9 Novembre 2025. L’artista tratterà sicuramente di tanti temi e probabilmente parlerà nuovamente di uno dei drammi che hanno caratterizzato la sua vita, ovvero la perdita dell’amato fratello Luciano.
Marina Fiordaliso è molto legata alla sua famiglia, sono sei fratelli e Luciano era il più piccolo che è venuto a mancare all’età di 40 anni in seguito ad una malattia. L’uomo non era sposato e non aveva figli e l’artista era profondamente legata a lui tanto che spesso è tornata a parlare della sua triste storia.
Luciano ha scoperto di avere un tumore al cervello all’età di 40 anni, un brutto male come più volte lo ha definito l’artista ed in poco tempo l’uomo è venuto a mancare, quasi non rendendosi conto di ciò che gli accadeva attorno ma è stata la stessa Fiordaliso a parlare più volte di questo vero e proprio dramma.
Luciano, il dramma del fratello morto di Marina Fiordaliso
Accettare la morte di una persona cara non è mai semplice, specialmente quando arriva in un modo particolare e ancora oggi – dopo diversi anni – Marina Fiordaliso racconta ciò che è accaduto all’amato fratello. La donna è stata ospite della trasmissione Rai Storie Italiano ed ha spiegato tutto ciò che è accaduto all’amato fratello Luciano:
“Gli hanno fatto un accanimento terapeutico, lui subiva un dolore troppo forte e negli ultimi tempi della malattia era cieco e non ci sentiva più, era ridotto come una larva” e ormai la sorella era consapevole che purtroppo non c’era molto tempo per il fratello tanto che la donna sottolineò:
“Fermai un dottore e chiesi come fare per farlo andare in cielo, gli dissi di fargli una puntura” e la donna ha poi rivelato: “Perchè accanirsi? Io sarei andata anche in galera per mio fratello, non volevo più vederlo soffrire” ha sottolineato cosi Marina. Una tragedia e una storia che sicuramente ha segnato la vita dell’artista.