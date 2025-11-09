Luciano era il fratello di Marina Fiordaliso, venuto a mancare all'età di 40 anni. I due erano molto legati e questo addio ha segnato molto la cantante.

La cantante Marina Fiordaliso sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma tv che andrà in scena domenica 9 Novembre 2025. L’artista tratterà sicuramente di tanti temi e probabilmente parlerà nuovamente di uno dei drammi che hanno caratterizzato la sua vita, ovvero la perdita dell’amato fratello Luciano.

Amici 25, Pierpaolo sotto attacco: “Deve uscire”/ Web furioso: “Vattene”

Marina Fiordaliso è molto legata alla sua famiglia, sono sei fratelli e Luciano era il più piccolo che è venuto a mancare all’età di 40 anni in seguito ad una malattia. L’uomo non era sposato e non aveva figli e l’artista era profondamente legata a lui tanto che spesso è tornata a parlare della sua triste storia.

Gigi D’Alessio/ Dal curioso retroscena sugli inizi di carriera al rapporto con LDA e l'ex Anna Tatangelo

Luciano ha scoperto di avere un tumore al cervello all’età di 40 anni, un brutto male come più volte lo ha definito l’artista ed in poco tempo l’uomo è venuto a mancare, quasi non rendendosi conto di ciò che gli accadeva attorno ma è stata la stessa Fiordaliso a parlare più volte di questo vero e proprio dramma.

Luciano, il dramma del fratello morto di Marina Fiordaliso

Accettare la morte di una persona cara non è mai semplice, specialmente quando arriva in un modo particolare e ancora oggi – dopo diversi anni – Marina Fiordaliso racconta ciò che è accaduto all’amato fratello. La donna è stata ospite della trasmissione Rai Storie Italiano ed ha spiegato tutto ciò che è accaduto all’amato fratello Luciano:

Vanessa Incontrada, l'amore per il marito Rossano Laurini e il figlio Isal

“Gli hanno fatto un accanimento terapeutico, lui subiva un dolore troppo forte e negli ultimi tempi della malattia era cieco e non ci sentiva più, era ridotto come una larva” e ormai la sorella era consapevole che purtroppo non c’era molto tempo per il fratello tanto che la donna sottolineò:

“Fermai un dottore e chiesi come fare per farlo andare in cielo, gli dissi di fargli una puntura” e la donna ha poi rivelato: “Perchè accanirsi? Io sarei andata anche in galera per mio fratello, non volevo più vederlo soffrire” ha sottolineato cosi Marina. Una tragedia e una storia che sicuramente ha segnato la vita dell’artista.