MARINA GIULIA CAVALLI/ I messaggi della figlia morta Arianna (Live Non è la d’Urso)

Un posto al sole ha permesso a Marina Giulia Cavalli di farsi conoscere come Ornella Bruni, ma la sua carriera ha subito uno stop quando la figlia Arianna Alpi, di soli 21 anni, ha perso la vita a causa di una malattia devastante. Una ragazza nata dal suo matrimonio con l’ex marito e attore Roberto Alpi, l’unica della coppia, che ha lasciato questa vita ormai quattro anni fa. Marina non ha mai smesso di pensare a lei, di condividere tanti ricordi con i fan, sui social. Il dolore è stato tanto e per riuscire a superarlo ha potuto contare sul potere della fede. “C’era questa unione fortissima, c’è questa unione fortissima con Arianna”, ha detto tempo fa, ospite di Bel tempo si spera, “c’è, non fisicamente, ma io la sento moltissimo”. Ancora non si riesce a spiegare perché la figlia è morta, ma è sicura che la vita continui. “Quello che so io di certo è che l’Amore, quello con la A maiuscola, è la chiave di tutto”, aggiunge.

MARINA GIULIA CAVALLI, I MESSAGGI DELLA FIGLIA MORTA

“Quando perdi un figlio, perdi il senso, il tuo motivo per stare. Anche perché io diciamo che l’ho conquistato l’essere madre, non è mai stato un mio obiettivo nella vita, non era uno di quei desideri che dicevo ‘Mi sento realizzata’. Mi sono sentita sempre molto figlia. Quando ho scoperto di essere incinta dissi ‘mannaggia’, forse perché inconsciamente sapevo che avrei amato questo essere molto più di me stessa”, racconta ancora. “Arianna mi scrive dall’aldilà”, dice Marina Giulia Cavalli, l’attrice della soap italiana Un posto al sole. La leucemia le ha portato via l’unica figlia quando aveva solo 21 anni e da allora sono accaduti diversi eventi che le hanno fatto capire come in realtà non ci sarebbe nessun confine fra la vita e la morte.

MARINA GIULIA CAVALLI, I CONTATTI CON ARIANNA ALPI

“Durante il periodo della malattia, ho spesso urlato verso Dio: ‘Prendi me, fai vivere mia figlia… Lascia qui Arianna!”, ha detto al settimanale Dipiù. Da quel momento in poi, la Cavalli ha iniziato a sentire la voce di Arianna Alpi, tanti segnali che non le fanno nutrire alcun dubbio sul fatto di poterle parlare ancora. “Ci sono dei modi per mettersi in contatto con i defunti”, aggiunge. “Sono in un posto meraviglioso, pieno di amore. Non dobbiamo avere paura di quello che c’è dopo. Io sono serena, perché ho ritrovato Arianna dopo averla perduta”, conclude. Oggi, domenica 13 ottobre 2019, Marina Giulia Cavalli sarà nello studio di Live – Non è la d’Urso per parlare ancora una volta della sua esperienza. Quel messaggio di speranza che vuole dare a tutte le persone che hanno subito una perdita come la sua e a cui vuole trasmettere un forte messaggio di speranza.



