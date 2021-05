Marina Graziani, quanti anni ha?/ Età ospite Guess My Age: “Spero non me ne diano…”

Marina Graziani ospite oggi di Guess My Age, il programma condotto da Enrico Papi su Tv8. A rivelarlo è stata la stessa ex velina di Striscia la Notizia, che sui social ha pubblicato una foto in cui si mostra all’interno dello studio. «I concorrenti avranno indovinato la mia età ?!», ha chiesto ai suoi fan, senza ovviamente svelare nulla in merito a quello che succederà durante la puntata di oggi. Si è invece sbilanciata sul suo look, visto che ha mostrato poi nelle Instagram Stories anche altri particolari: «Dalle calze super aderenti si capisce che abbiamo registrato in inverno», ha precisato Marina Graziani. Invece nella storia ha detto: «Sono pronta ragazzi, tra poco vado in studio. Volevo farvi vedere il mio look. Eccolo qua, è una tuta in realtà». Poi ha aggiunto con ironia: «Speriamo non mi diano 50 anni!». Non è però la prima volta che Marina Graziani annuncia la sua partecipazione al programma.

MARINA GRAZIANI E IL “GIALLO” DELLA PUNTATA

A spiegare l’accaduto è stata la stessa Marina Graziani nelle sue stories su Instagram. «Eccoci ragazzi, allora qualcuno di voi si ricorda che avevo pubblicato il 21 marzo dicendo che sarei andata in onda a Guess My Age, invece no. Dovrebbe essere la sera giusta. Quindi dai, poi aspetto commenti», ha aggiunto. Ma quanti anni ha allora? L’ex velina di Striscia la Notizia ha 44 anni, essendo nata il 21 febbraio 1977. Il successo lo ha raggiunto nel 1996 quando ha debuttato a Striscia la Notizia, dove è stata velina fino al 1999. In quei tre anni è stata prima al fianco di Roberta Lanfranchi, poi ad Alessia Mancini. Ma aveva debuttato in tv al Festivalbar, poi è approdata al tg satirico. Ora è conduttrice di QVC e imprenditrice: si occupa, infatti, della gestione di grandi eventi, lavora nelle pubbliche relazioni e collabora con molti uffici stampa di alcune agenzie di moda. Dal punto di vista fisico invece non è cambiata molto, perché è sempre bella e appare ancora oggi molto giovane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Graziani (@marina_graziani)

