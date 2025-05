Arcangelo chiude con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Arcangelo ha deciso di chiudere la conoscenza con Gemma Galgani per continuare a frequentare Marina. La dama del trono over, infatti, per uscire ancora con Arcangelo, ha chiesto di non entrare in concorrenza con Gemma. Per non perdere Marina, il cavaliere ha deciso di chiudere con Gemma ma non concede l’esclusiva a Marina al punto da aver chiesto il numero di telefono a Sabrina e Tiziana. Tra Arcangelo e Marina, poi, spunta anche Cinzia, ma a tal proposito, il cavaliere dice: “In questo momento non me la sento di conoscere Cinzia”.

Agnese De Pasquale ed Enrico, dura lite a Uomini e Donne/ "Sei una mer*a. Mi sento presa per cu*o"

Alla domanda diretta di Gianni Sperti e Tina Cipollari che gli chiedono se uscire con Sabrina e Tiziana o con una dama arrivata esclusivamente per lui, il cavaliere ammette che uscirebbe con una donna interessata a lui. Allo stesso modo, Marina spiega che uscirebbe con un altro uomo. “Ma se fino a poco fa piangevi per lui”, sbotta Gemma Galgani non credendo a Marina.

Nadia Di Diodato innamorata di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Una lettera svela tutto

Arcangelo e Marina scatenano i dubbi a Uomini e Donne

Arcangelo e Marina, pur volendo continuare a frequentarsi, non chiudono le porte ad altre conoscenze, a patto che arrivino dall’esterno- “Se Cinzia fosse una donna che non fa parte del parterre e scendesse in questo momento, ci usciresti?”, chiede Alessio Pili Stella. “La farei entrare”, risponde il cavaliere. “Ma non cambia nulla”, sbottano in studio.

“Io non ti vedo sincero”, interviene poi Sabrina spiegando il motivo per cui non ha accettato il numero di Arcangelo. Sia quest’ultimo che Marina, così, scatenano le polemiche in studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari che non credono a nessuno dei due. “Non credo che tra Marina e Arcangelo non ci sia stato nulla perché lei è gelosa e lui non accetta di uscire con altre donne del parterre“, dice Tina.

Cristina Ferrara piange per Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Prima si dichiara, poi svela i dubbi