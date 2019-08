Marina Joyce, ritrovata YouTuber scomparsa/ Il fidanzato: “Sta bene”: ma è mistero…

Alcuni mesi fa Marina Joyce, nota YouTuber londinese, era sparita nel nulla. Dopo svariate ricerche (e una situazione analoga nel 2016), la ragazza è stata fortunatamente ritrovata. A fine luglio aveva fatto perdere ogni traccia: niente video sul suo canale di YouTube e nulla su Instagram. La vicenda, nonostante il suo ritrovamento, rimane comunque avvolta nel mistero dopo la forte preoccupazione di tre anni addietro. All’epoca dei fatti, alcuni fan della giovane influencer notarono dei lividi sospetti, armi nei suoi video ed anche l’aria stralunata ed eternamente assente. La CNN ha diffuso la notizia della sua sparizione alcune settimane fa, generando un certo allarmismo da parte dei fan. Successivamente, la polizia britannica ha fatto sapere di averla ritrovata ma non ha diffuso altre informazioni in merito. Nelle scorse ore, anche il fidanzato Brandon Mehmed (anche lui YouTuber ma meno famoso), ha confermato la notizia del suo ritrovamento: Marina è sana e salva e pare godere di ottima salute.

Marina Joyce, ritrovata YouTuber sparita nel nulla

Ma chi è Marina Joyce? 22 anni, originaria di Londra e YouTuber a tempo pieno. Nel suo canale si occupa prevalentemente di make-up e abbigliamento. Con oltre 2 milioni di iscritti su YouTube e 300mila su Instagram, il suo pubblico è essenzialmente composto da giovanissimi. Già nel 2016, aveva allarmato i fan per avere accidentalmente mostrato lividi e l’aria confusa. Le cose peggiorarono ancora dopo la comparsa di un fucile da caccia ripreso in maniera involontaria durante un video. Già all’epoca, divenne popolare l’hashtag #savemarinajoyce. Il fidanzato Brandon Mehmed ha confermato il ritrovamento della fidanzata, smentendo ogni tipo di congettura e archiviando le strane ipotesi di complotto: “Tante persone vogliono una spiegazione, questo è quello che posso dirvi io: stiamo cercando di gestire tutto in maniera professionale. Per favore, non preoccupatevi per lei chiedendovi se sia al sicuro e stia bene (questo ve lo posso assicurare io). E mi rivolgo anche a coloro che ritengono che mi stia muovendo in modo sospettoso, voi non siete ben informati e non mi conoscete bene. Buonanotte!”.

