Marina La Rosa attacca i naufraghi dell’Isola/ “Un neurone, solo ossa e protesi…”

Marina La Rosa, la dura critica ai naufraghi dell’Isola dei Famosi

Marina La Rosa, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, è tornata sui social per commentare gli attuali naufraghi del reality show. Il volto televisivo ha criticato fortemente alcuni dei concorrenti con commenti piuttosto pungenti.

Il primo della lista è stato Cecchi Paone, il quale si è scagliato contro la produzione per la decisione di scogliere le coppie: “Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone” afferma Marina La Rosa. L’attrice italiana passa poi a criticare il fisico di Nathaly Caldonazzo: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi”. Infine, il volto televisivo lancia una stoccata a Gian Maria Sainato: “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone”.

MARINA LA ROSA, RELAZIONE TOSSICA A 16 ANNI/ "Tante botte, ma lo proteggevo. Poi..."

Gianmaria.. un uomo, un sorriso, un neurone.#isola — Marina La Rosa (@marinalarosa1) May 8, 2023

Marina La Rosa, esperienza al Grande Fratello: “gattamorta non è stata la peggiore offesa”

Marina La Rosa è nota per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Ai microfoni di Nei tuoi panni ha parlato del suo percorso nella casa: “Entro nella Casa (del Grande Fratello, ndr) a ventitré anni, ero molto giovane e non ero mai stata così lontana dalla mia famiglia”.

MARINA LA ROSA, CHI È/ "Attacchi di panico dopo il GF. Su Pietro Taricone..."

L’attrice parla poi del soprannome con cui è stata conosciuta per diverso tempo: “con i miei amici ero abituata a un contatto fisico, all’abbraccio, e questa mia caratteristica, associata probabilmente a una sensualità che già era abbastanza sviluppata, ha fatto sì che il pubblico in qualche modo il pubblico mi vedesse come quella grandissima gattamorta, perché io abbracciavo tutti”. Marina La Rosa aggiunge: “Io vedendomi adesso e osservando quella ragazzina provo tenerezza, perché ero ancora da strutturare”.

LEGGI ANCHE:

Guido Bellitti, ex marito Marina La Rosa/ La separazione: "Ero arrivata a 47 chili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA