Marina La Rosa è tornata a parlare dell’ultima edizione del Grande Fratello e, anche questa volta, non ha usato mezzi termini. Ieri, venerdì 7 marzo, l’ex gieffina è stata ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 per discutere delle ultime notizie sul mondo dello spettacolo e per commentare gli aggiornamenti sulle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Verso la fine della diretta, Myrta ha lanciato un servizio dedicato al triangolo formato da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli, con particolare attenzione allo scontro in studio tra Lorenzo e Alfonso D’Apice, il fidanzato di Chiara.

Alfonso ha accusato Lorenzo di aver coinvolto intenzionalmente Chiara solo per ottenere clip, dichiarando di aver cambiato opinione su di lui in peggio. D’altro canto, Chiara e Lorenzo hanno specificato di essere solamente amici, al punto da considerarsi come fratelli. Insomma, un quadrilatero amoroso che ha fatto discutere dentro e fuori la Casa, scatenando non poche polemiche. “Cara Marina, che dici di questo duello tra Alfonso e Lorenzo?”, ha chiesto Myrta all’iconica ex gieffina. Al che, la donna non ha avuto peli sulla lingua e ha demolito i due concorrenti.

Marina La Rosa smonta Lorenzo Spolverato e gli altri inquilini del Grande Fratello: cos’ha detto

“Devo essere sincera come sempre, io trovo tutto ciò orrendo. Li trovo orrendi, non li trovo veri, trasparenti, autentici. Trovo tutta questo una costruzione, come se ci fosse una regina. Io devo dirti che tifo per una donna, e non una ragazzina confusa, che è Stefania Orlando, che a questo punto credo che dovrebbe vincere. Speriamo perché almeno è la consistenza contro questa fluidità”, con queste parole taglienti Marina La Rosa ha risposto alla domanda di Myrta Merlino. Questa non è la prima volta che Marina attacca alcuni dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Pochi mesi fa, se l’era presa con Shaila Gatta, definendola “aggressiva e un po’ volgarotta”, ottenendo persino un blocco in puntata dedicato alle sue dichiarazioni. A distanza di tempo, la sua opinione sembra essere rimasta invariata e, secondo lei, l’unica concorrente – o quantomeno una delle poche davvero valide nella Casa – è Stefania Orlando. Secondo Davide Maggio, però, non sarà lei a vivere. Ospite a Pomeriggio Cinque, il giornalista ha dichiarato che, a detta sua, a trionfare sarà la coppia degli ‘Shailenzo‘, grazie all’intricata sceneggiatura che hanno costruito nel corso di questi mesi.