Marina La Rosa torna al Grande Fratello: la vita privata della star del reality tra la separazione dall'ex marito e il suo presente amoroso

Marina La Rosa è tra gli ospiti della puntata di questa sera, lunedì 17 novembre, del Grande Fratello. La donna è stata tra le prime “star” uscite dal reality di Canale 5, ma della sua vita privata si è sempre saputo poco. Ebbene, dopo l’esplosione di popolarità ottenuta nel 2000, Marina ha vissuto una lunga relazione stabile con l’avvocato Guido Bellitti, con il quale è convolato a nozze nel 2010. Insieme, i due hanno avuto due figli: Gabriele, nato nel 2009, e Andrea, nato nel 2011. Dopo tanti anni insieme, però, la coppia ha attraversato negli anni una crisi lenta e dolorosa, durata quasi due anni, sfociata infine nella separazione.

In diverse interviste Marina ha descritto quel periodo come particolarmente difficile, portandola a perdere molto peso e molte notti insonne. Da allora, non è più uscita allo scoperto con altre storie d’amore e, ad oggi, risulta essere single. Difatti, ha più volte dichiarato di non essere alla ricerca di un nuovo compagno, facendo ormai fatica a trovare un uomo che la coinvolga davvero e per il quale valga la pensa rimettersi in gioco in amore.

Marina La Rosa: la storia segreta dentro il Grande Fratello

Prima del matrimonio, però, la vita personale di Marina La Rosa aveva suscitato molta curiosità. Durante il Grande Fratello, infatti, aveva vissuto una relazione segreta con il compagno di avventura Lorenzo Battistello, una storia tenuta nascosta per molti anni e svelata solo di recente. Una volta fuori dalla Casa, tentarono di frequentarsi davvero, ma la pressione mediatica, l’improvvisa fama e la giovane età di entrambi impedirono alla storia di consolidarsi.