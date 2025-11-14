GF, sbarca Marina La Rosa: clima da resa dei conti e pubblico euforico. “L’unica capace di smuoverli davvero!” scrivono sui social.

Questa edizione del Grande Fratello, come sappiamo, non è andata come previsto. Gli ascolti si sono rivelati molto bassi, e a ben poco è servito l’intervento di Simona Ventura come conduttrice e nemmeno il taglio ‘vintage’ della trasmissione. Ma non tutto è perduto! Poco fa i profili ufficiali del GF hanno fatto un clamoroso annuncio: Marina La Rosa entrerà nella casa!

Nel post in cui hanno dato la notizia al pubblico, ecco che si vede la “gattamorta” più famosa del mondo dello spettacolo mentre avanza sul famoso tappeto rosso: “Devo farmi una passeggiata“, dice con aria misteriosa, e si dirige verso la celebre porta rossa con passo felpato. Inutile dire che l’annuncio ha generato un grande caos tra i fan, curiosi di capire perchè Marina La Rosa entra al Grande Fratello. Cosa farà nella casa? Una delle risposte più semplici potrebbe essere questa: dare uno scossone all’edizione flop.

Marina La Rosa al Grande Fratello, la reazione social

Le reazione del web non si è fatta attendere! I commenti sotto l’annuncio dell’entrata di Marina La Rosa al Grande Fratello sono tantissimi. C’è chi è favorevole alla sua entrata, e chi invece si chiede che senso abbia. Ma andiamo a leggere nel dettaglio la reazione dei fan: “FINALMENTE LA QUEEN È TORNATA”, dice qualcuno, “Manchi solo tu e siamo apposto! Fatti solo la passerella e poi vai via…ti conviene”, commenta così un utente contrario al suo ingresso. “Magari gli darà aum bella svegliata a tutti”, scrive un altra telespettatrice, “Potrei iniziare a guardarlo solo per lei! CHE DIVA”. In effetti, lo scopo sembrerebbe proprio questo: siccome con i non famosi non è andata bene, ecco che è il turno di una famosa che invece ha sempre tenuto alti gli ascolti. Come andrà a finire?

