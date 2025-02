Il figlio di Marina La Rosa è stato aggredito a Roma, nel quartiere Trastevere. Secondo il racconto dell’ex concorrente del Grande Fratello, Gabriele si trovava con amici verso le ore 23 quando improvvisamente qualcuno l’ha raggiunto e gli ha sferrato un pugno in faccia. Lo sfogo è avvenuto su Instagram, dove la showgirl ha parlato a cuore aperto ai fan. Secondo la dinamica raccontata, suo figlio Gabriele si è girato senza neanche capire chi sia stato il colpevole.

Shaila Gatta ‘sfida’ Marina La Rosa: “Fatela entrare al Grande Fratello!”/ Lei replica: “Non mi interessa…”

Non solo, mentre si è girato si è anche accorto che il suo amico era per terra, anche lui aggredito da una persona. Marina La Rosa ha poi continuato, dicendo che ultimamente esiste un gioco che prevede di colpire le persone e poi nascondersi e non venire scoperti. Marina La Rosa, visibilmente irritata, ha detto di essersi rivolta alle forze dell’ordine i quali le hanno detto che la zona di Trastevere è diventata come il Bronx e che ogni sabato sera ci sono ben sette poliziotti a sorvegliare tutto.

Marina La Rosa contro Shaila Gatta: "Sono io la vera gattamorta"/ "Tu aggressiva e un po' volgarotta"

Marina La Rosa, la denuncia alla questura di Trastevere e il gioco del “Knockout”

Marina La Rosa, che di recente si è resa protagonista di alcune liti con Shaila Gatta al Grande Fratello, ha raccontato che Trastevere, quartiere romano noto per essere uno dei centri romani della movida, avrebbe bisogno di più poliziotti: “C’è una distribuzione sbagliata delle forze dell’ordine? Scriverò al comune di Roma, perché vorrei che tutti quelli che vanno a Trastevere tornassero a casa tranquilli e sani e salvi“. La 48enne ha anche raccontato che pochi giorni fa un ragazzo è finito all’ospedale San Camillo dopo essere stato picchiato sempre nella stessa zona. Il “gioco” a cui fa riferimento è il cosiddetto “knockout game“.

Alessandro Egger contro Marina La Rosa: scoppia lite e lui abbandona La Talpa 2024/ "Ipocrita" "Vai a caga*e"

Questa nuova moda prevede che qualcuno venga messo KO, nascondendosi tra la folla per non essere “sgamati”. Insomma, un’abitudine violenta che nasce negli Stati Uniti e che è diventata virale grazie a TikTok. Sui social, infatti, girano video di questo “passatempo” tanto da essersi generato un allarme a livello internazionale. Marina La Rosa ha due figli nati dall’amore con l’avvocato Guido Bellitti. I due si sono sposati nel 2010 e nel 2009 è venuto al mondo Andrea Renato, mentre Gabriele nel 2011. Quest’ultimo è stato vittima dell’aggressione a Roma,