Marina La Rosa: “Il mio matrimonio è finito ma sono serena” / Ora pensa ai figli

Marina La Rosa dipinge ed è iscritta all’albo degli psicologi

Marina La Rosa, l’ex ‘gatta morta’ della prima edizione del Grande Fratello riparte da sé stessa. Anzi, per meglio dire, riparte dai suoi figli e dalla sua passione per la pittura. Dopo la fine del matrimonio con Guido Bellitti, Marina adesso è una donna consapevole delle proprie capacità ed è serena. Da poco si è anche iscritta all’albo degli psicologi e il 30 ottobre prossimo parteciperà alla mostra Sankta dove esporrà un suo ex voto in resina.

“La passione per la pittura – afferma Marina al settimanale ‘Nuovo’ – ce l’ho dalla scuola media, ma solo cinque anni fa è nato il mio vero interesse. I soggetti a cui mi ispiro sono gli ex voto e il cuore.” Marina non ha dubbi: adesso non è tempo per una nuova relazione. Il suo amore più grande sono i due figli Andrea Renato e Gabriele. “La storia più importante credo di averla avuto ed è stata con il padre dei miei due figli”, racconta sempre Marina al settimanale ‘Nuovo’. Una ferita che però non si è ancora rimarginata del tutto.

Marina La Rosa resta concentrata sui suoi progetti. La mente l’ha sempre affascinata e per questo motivo ha deciso di diventare psicologa. Cinque anni fa è riuscita a laurearsi e adesso spiega: “fin da piccola sono stata attratta dai meccanismi della psicoanalisi. La mente è la cosa più affascinante di tutti.” Durante la sua intervista al settimanale c’è spazio anche per un pensiero per il suo amico Rocco Casalino con cui ha diviso la casa del Grande Fratello nel 2000: “Tra me e lui resta un grande affetto.”

A 45 anni non ha problemi a definirsi vecchia: “In Occidente associamo la parola a qualcosa di negativo, mentre in Oriente è sinonimo di consapevolezza e anche di elevazione dello spirito.” Marina La Rosa è dunque consapevole del tempo che passa e afferma di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica per tamponare il passare del tempo che inevitabile si deposita sul suo volto attraverso le rughe. “Qualche volta scopro delle rughe in più sul mio volto, ma ci rido sopra.”











