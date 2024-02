Marina La Rosa: “Il ses*o? Se allungasse la vita avrei le ore contate”/ “Ormai sono una santa”

Marina La Rosa confessa di essere casta

Sempre bellissima e in splendida forma, Marina La Rosa, concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello e che, successivamente, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come attrice partecipando anche ad altri reality come l’Isola dei Famosi, si è lasciata andare ad una confessione sulla propria vita privata. Marina ha infatti pubblicato una Instagram Styory con una dichiarazione che non è passata inosservata all’occhio attento dei followers. Marina, infatti, con molta schiettezza, ha dichiarato di essere casta da un po’ di tempo.

“Se il sesso allungasse la vita avrei le ore contate“, scrive nelle storie di Instagram. “Siamo anche in quaresima. Tra un po’ divento santa. Anzi. Io lo sono già”, ha continuato La Rosa in modo ironico.

Marina La Rosa e la vita privata

Non è la prima volta che Marina La Rosa parla della propria vita privata svelando i dettagli della propria intimità. Già due anni fa, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de 2I Lunatici” aveva confessato di essere casta. L’ex gieffina, a distanza di tempo, è tornata sull’argomento e a quanto pare la situazione sembra non sia cambiata.

“Non faccio sesso da un sacco di tempo. Per me l’organo sessuale principale è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA