Marina La Rosa/ “Mi consigliarono 20 anni fa di rifarmi il seno: non l’ho mai fatto!”

Marina La Rosa, l’ex ‘gatta morta’ della prima edizione del Grande Fratello ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, questo pomeriggio ha preso parte dell’ultima parentesi della trasmissione La vita in diretta dedicata alle tematiche più ‘soft’ del programma. Tra i primi argomenti, quello relativo ai ritocchi estetici.

Partendo in particolare dalle recenti dichiarazioni di Jennifer Grey, la Baby di Dirty Dancing, secondo la quale sarebbe stata la madre a consigliarle di ritoccarsi il naso avendo come conseguenza un freno alla sua carriera, Marina La Rosa ha commentato: “Lei dice che dopo quell’operazione ha lavorato un po’ poco, forse la carriera ha subito un’inversione di marcia”. Quindi ha reso una rivelazione: “Anche a me è stato consigliato anni e anni fa, quando mi affacciavo nel mondo televisivo, quindi più di 20 anni fa di rifarmi il seno, e finalmente voglio dire questa cosa, io non l’ho fatto, forse per questo non lavoravo più?”.

Marina La Rosa, dai ritocchi ai contratti prematrimoniali: cosa ne pensa

Una battuta ironica, quella di Marina La Rosa, che a proposito delle dichiarazioni della nota attrice ha aggiunto piccata: “è facile dare la responsabilità ad un evento esterno della nostra vita. Se lei non ha fatto una grande carriera non è forse tutta colpa del chirurgo”. Marina ha anche ricordato come nel caso di Nicole Kidman la stessa abbia deciso di fare un passo indietro: “ci sono persone che si spingono oltre e poi tornano indietro”.

Un commento anche sugli accordi prematrimoniali, altro argomento della trasmissione di Rai1: “I patti prematrimoniali a cosa servono in realtà? A evitare le liti giudiziarie diminuendo la conflittualità tra i coniugi ed i costi”. Ed ancora una volta ha citato Nicole Kidman asserendo: “c’è un caso positivo di contratto prematrimoniale: la Kidman quando si sposò con l’australiano aveva problemi di droga e lei mise come clausola che se si fosse ridrogato sarebbe finita”.

