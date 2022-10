Marina La Rosa: “Mio padre assente, ma l’ho perdonato”/ “Pietro Taricone e io…”

Marina La Rosa: “Con mio padre rapporto complicato”

Marina La Rosa, diventata famosa nel corso della prima edizione del Grande Fratello, si è raccontata a Storie Italiane. L’attrice ha raccontato il rapporto difficile con il padre, con il quale poi ha recuperato i legami crescendo: “Non ho il ricordo di lui in casa, ma l’ho frequentato da adolescente, lui è sparito perché non aveva un’abilità emotiva e non riusciva ad interagire con noi perché non lo sapeva fare. Dal mio punto di vista però, da bambina, era solo sparito, quindi mi sono sentita rifiutata e questo ovviamente ha influito nel mio modo di crescere, poi da grande ho capito e ho preso in mano la situazione. Ci siamo riavvicinati e ci siamo molto amati”.

Insultata sui social e definita “invecchiata”, lei ha risposto con ironia. A Storie Italiane, Marina ha spiegato il proprio punto di vista: “I social sono una cornice ma oggi non ci sono opinioni, spesso vanno ad offendere e ad attaccare. Io, più che sentirmi offesa, ho una chiave di lettura diversa, l’ironia. Quindi non mi tocca personalmente. Ma mi rendo conto che c’è gente che viene attaccata e soffre molto e questo porta alle tragedie che conosciamo bene”.

Non solamente un’infanzia difficile ma anche un’adolescenza nella quale ha dovuto fare i conti con una relazione tossica e violenta. La prima volta, Marina La Rosa ne ha parlato sui social per dare forza alle ragazze come lei. Eppure, ha ricevuto in cambio tante accuse: in tanti, infatti, le hanno scritto di averne parlato per avere visibilità: “Sai ti ringrazio per la domanda. Sai cosa è successo dopo che ho scritto quel post? Che decine di persone mi hanno scritto “brava, lo hai fatto solo per andare in tv. Invece io volevo farlo per aiutare delle ragazze”. Venuta a contatto con tante giovani, lei ha provato a far sentire loro meno sole: “Si tratta di una storia passata, non fa più parte di me questo dolore, ma l’ho fatto perché tutti quelli che vivono una relazione violenta non l’accettino”.

Marina conosceva bene Pietro Taricone, con il quale ha partecipato al Grande Fratello Vip. Di lui, ha raccontato: “Noi amavano perderci in discorsi assurdi e filosofici. Era imprigionato in un corpo palestrato, ma in realtà era una persona molto profonda e quando abbiamo fatto i provini lo psicologo gli disse che sarebbe stato uno di quelli che si sarebbe schiantato contro un muro. Era un appassionato della vita”.













