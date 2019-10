Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone/ Video “pianti e sorrisi: vivo nella memoria”

Negli ultimi tempi, ciò che emerge dal suo profilo social è una Marina La Rosa nostalgica. La sua mente torna spesso a 19 anni fa, a quella prima indimenticabile edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi. Nel cast, oltre alla “gatta morta” messinese, Marina, anche altri personaggi che resteranno per sempre nel cuore degli appassionati di reality e non solo. In prima fila l’indimenticato Pietro Taricone, protagonista indiscusso di quella prima edizione che rivoluzionò in modo drastico il mondo della televisione nostrana. Scovare con semplicità foto e filmati su Internet di quel periodo non è affatto semplice ma grazie ai ricordi di Marina La Rosa, chi non ha avuto la fortuna di scoprire Pietro nei panni di concorrente del GF ora potrà farlo tramite le parole. “I ricordi spesso si confondono, evaporano diventano come evanescenti. Si impastano con i sogni e ne rimane solo la percezione”, scrive oggi l’ex “gatta morta” ormai cresciuta, nella didascalia che accompagna un video della sua partecipazione al reality di Canale 5 con i momenti più salienti.

MARINA LA ROSA, IL RICORDO DI PIETRO TARICONE

Profondità e nostalgia emergono fortissime dal post social di Marina La Rosa contenente una nuova dedica a Pietro Taricone ed al periodo del suo indelebile Grande Fratello. “Questi sono invece ricordi lontani ma ancora vivi nella memoria, le risate, gli scherzi, i pianti, le invidie, le gelosie, i sorrisi, la bellezza. E Pietro”, scrive Marina mentre riguarda il video con la stessa La Rosa protagonista mentre chiacchiera in camera con Salvo Veneziano, si lascia lavare la schiena in doccia da Rocco Casalino, massaggiare da Pietro. “Che bei ricordi”, commenta qualcuno nello spazio sotto dedicato al dibattito. “Bei tempi”, gli fa eco un altro follower. “Qualsiasi parola diventa banale e scontata… eravate il top!!”, è invece il parere di un utente nel rivedere le immagini risalenti a quasi un ventennio fa. Ed ovviamente non mancano i ricordi ed i messaggi riservati a Pietro, indimenticabile protagonista di quella prima edizione e di tutte le successive, fino ad oggi.





