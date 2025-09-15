Jessica Morlacchi e il rapporto d’amore con mamma Marina, insieme si raccontano oggi a La Volta Buona.

Caterina Balivo ha presentato la puntata sottolineando come il tema centrale sarebbe stato l’amore e tutte le sue sfumature; non a caso, con la presenza di Jessica Morlacchi, arriva un toccante racconto del rapporto con la mamma della nota cantante: Marina. Una simbiosi che si evince da ogni singolo sguardo, anche dal modo di scherzare proprio nello studio di Rai Uno. “Lei adesso dorme con me, le fa comodo! Vuole dormire con il suo cane ma, siccome se non ci sono io lui non sta sul letto, allora lei ha preso il posto di mio marito che ora dorme in cameretta…”.

La simpatia tra Jessica Morlacchi e mamma Marina prosegue: “Se tu trovi un uomo che riesce a stare insieme a te io sono contenta…”, scherza così per poi aggiungere: “Jessica come carattere è un po’ difficile, se no non stavi così a 38 anni”. Risate copiose in studio per le goliardiche affermazioni della donna, soprattutto quando simpaticamente rispondono l’una alle domande rivolte all’altra.

Jessica Morlacchi, il toccante racconto di Mamma Marina a La Volta Buona: “Il periodo della depressione…”

L’atmosfera diventa più seriosa a La Volta Buona quando Marina – mamma di Jessica Morlacchi – racconta il periodo del successo travolgente e del calvario della depressione. “L’ho vissuta tantissimo, io stavo con lei costantemente; le chiedevo di uscire e lei avendo l’agorafobia doveva essere un posto chiuso”. Un racconto oltremodo toccante, scandito dalla bellezza dell’amore che lega mamma e figlia: “Dovevano esserci tutti i negozi aperti, andavamo al centro commerciale salivamo la scala mobile ma poi ad un certo punto sentiva il bisogno di scendere giù… E’ servito tanto amore, non tutti lo hanno per i figli ma io ne ho avuto tanto”.