Com’è morta Marina Marfoglia?

Marina Marfoglia è morta. A dare la triste notizia il sito Imusicfun.it, che annuncia l’addio alla cantante, attrice e compagna di Mal, con cui aveva avuto una lunga relazione in passato. Marina Marfoglia, che era legata da una lunga e profonda amicizia a Renato Zero, aveva 73 anni. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri, 20 giugno 2022, e secondo le prime indiscrezioni emerse è arrivato dopo una lunga malattia.

Non si conoscono, dunque, i dettagli sulla morte di Marina Marfoglia. Il sito Imusicfun.it riporta, infatti, solo che la cantante è deceduta dopo una lunga malattia, senza specificare quale. Negli ultimi anni, l’artista era scomparsa dalle scene e nel 2016 era diventata ambasciatrice nazionale per la danza. Da quel periodo fino a oggi, Marina si era dedicata con passione alla Federazione Italiana Danza, dove curava gli eventi in qualità di coordinatrice tecnica e direttrice artistica.

Marina Marfoglia, la carriera e l’amore con Mal

Nata a Roma il 15 maggio 1949, Marina Marfoglia aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo durante gli anni Settanta, facendo parte del corpo di ballo di Don Lurio. Successivamente, ha lavorato con il Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, a teatro. Sul piccolo schermo era apparsa in diversi varietà.

La carriera musicale di Marina Marfoglia inizia sul finire degli anni Settanta, ma il successo arrivò qualche tempo dopo. Nel 1978 ha pubblicato il singolo Show show show; due anni più tardi Prendimi toccami, pubblicato dalla Esquire Record; nel 1982 fu la volta del brano Amare… è/Batte il… cuore. Infine, nel 1983, ha pubblicato quello che oggi è considerato il suo maggior successo: Peppermint Hula Hoop, sotto la Five Records. La sua carriera nel campo musicale è proseguita per tutti gli anni Novanta, quando Marina Marfoglia ha inciso diversi singoli, dedicando anche dei brani alla sua città natale, Roma. La si ricorda anche per la lunga storia d’amore con Mal, cantante e attore britannico naturalizzato italiano, durata in totale tredici anni.

