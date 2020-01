Marina Massironi, ex moglie Giacomo Poretti / “Da moglie a collega…”

È uno dei volti più riconoscibili della TV italiana quando si parla di Aldo, Giovanni e Giacomo. Marina Massironi è l’attrice che, insieme alla moglie di Aldo, compare in quasi tutti i film e spettacoli del trio comico. Non tutti sanno però che lei è l’ex moglie di Giacomo Poretti, ospite a Verissimo, anche se nei diversi film ha avuto diversi ruoli, tra cui quello di far innamorare anche gli altri due. La relazione con Poretti risale ai tempi degli esordi a teatro, quando lei frequentava ancora i primi corsi in accademia. I due poi si sono sposati, ma non lavoravano ancora insieme. Paradossalmente, la collaborazione è arrivata dopo il divorzio. Se molti tendono quindi a separare le loro strade una volta chiusa la relazione, loro due hanno trovato la forza di continuare a lavorare insieme.

Marina Massironi e la sua collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo

Marina Massironi è una delle attrici preferite dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, tanto da essere scelta in quasi tutti i film più famosi e più amati dal pubblico. Il suo volto appare in Tre Uomini e Una Gamba, Chiedimi Se Sono Felice e Così è la vita. Insieme a loro ha partecipato a diversi programmi televisivi, dove il trio si è esibito in spettacoli comici. Ma che fine ha fatto adesso? È da qualche anno che sembra aver fatto un passo indietro dalla scena televisiva. L’ultimo film in cui l’abbiamo vista è Che Vuoi che Sia di Edoardo Leo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA