Marina Occhiena, nata a Genova nel 1950, è conosciuta per essere stata la protagonista “bionda” dei Ricchi e Poveri. La cantante si è appassionata alla musica fin da ragazzina, esordendo a soli quindici anni nella sua prima canzone, “A poco a poco”, facendo uscire il suo primo album e qualche mese dopo, pubblicando il primo 45 giri. Nel 1967 per l’artista genovese è arrivata l’occasione di entrare a far parte del gruppo dei Ricchi e Poveri, composto all’epoca da Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I quattro, insieme, hanno preso parte più volte a rassegne importanti tra le quali anche il Festival di Sanremo. Dopo quindici anni, l’artista ha deciso di abbandonare la formazione per proseguire con la carriera da solista. Marina Occhiena, da sola, ha pubblicato una serie di singoli senza ottenere il successo sperato almeno fino al Festivalbar del 1985.

Negli anni seguenti, per Marina Occhiena sono arrivate anche esperienze attoriali tra cinema e teatro. Nel 2006 ha preso parte a L’Isola dei Famosi come concorrente, classificandosi terza, mentre per quanto riguarda appunto il cinema è stata protagonista della soap opera “Incantesimo 7” in onda sulla Rai. Nel 2020 ha partecipato alla Reunion per i cinquant’anni di carriera dei Ricchi e Poveri insieme a Franco Gatti: i due componenti, infatti, avevano lasciato e la band era diventata un duo con Angela Brambati e Angelo Sotgiu, così come è tutt’ora.

Marina Occhiena, chi è: l’addio ai Ricchi e Poveri dopo quindici anni nella band

Perché Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri? A spiegare la ragione che l’ha portata a prendere questa decisione atipica è stata proprio lei, qualche tempo fa, alla rivista “Oggi”: “Non ho lasciato per cantare da sola, mi ci ha riportato Cristiano Malgioglio. Sono rientrata nella musica, ho anche avuto un discreto successo e pian piano le cose si sono evolute. Ho fatto cinema e teatro,”. E in effetti, nella carriera di Marina Occhiena ci sono state anche cose diverse rispetto alla musica, come abbiamo avuto modo di vedere, anche se forse il picco lo ha toccato proprio con la band de I Ricchi e Poveri.

Non c’è da avere rimpianti, per Marina: “Non posso avere rimpianti. Se io non avessi fatto quel passo, probabilmente oggi non avrei mio figlio, perché non avrei incontrato mio marito. Non ci posso proprio pensare” ha spiegato l’artista, che dunque è felice della direzione che la sua vita ha preso nonostante dopo l’addio alla band non abbia raggiunto il successo che forse avrebbe avuto restando con il gruppo. Le sue decisioni, dunque, l’hanno resa felice, regalandole soddisfazioni su più ambiti.