Marina Occhiena ricorda la reunion con i Pooh avvenuta a Sanremo 2020 nel salotto di Domenica In. Nel corso della puntata trasmessa il 2 febbraio 2025, Marina Occhiena che ha fatto parte dei Ricchi e Poveri per diversi anni fino alla scelta di lasciare il gruppo per tentare anche la strada da solista, nel 2020 salì sul palco del Teatro Ariston regalando al pubblico la reunion che tutti aspettavano da anni. “Senza Danilo Mancuso (il manager che è riuscito a riportare sul palco tutti e quattro i Ricchi e Poveri, ndr) la reunion non ci sarebbe stata“, racconta Mara Venier trovando l’approvazione di Marina Occhiena.

“E’ vero” . dice la cantante. “Mi ha colpito nel cuore. E’ venuto a casa mia, mi ha detto delle cose e io non ho potuto dire di no. Mi ha colpito proprio nel sentimento. Non ho mai fatto scelte per interesse ma sempre per sentimento”, aggiunge ancora spiegando di aver accettato di partecipare alla reunion per amore nei confronti della musica e del gruppo che le ha regalato il successi.

Marina Occhiena:

Quella di salire sul palco del Teatro Ariston con i Ricchi e Poveri è stata una scelta d’amore come tutte le scelte che la cantante ha fatto nel corso della propria vita. A Mara Venier, infatti, ha raccontato di non essersi mai pentita di una scelta avendo sempre seguito il cuore sia nella sfera privata che professionale. Tra coloro che più speravano di poter salire sul palco con la formazione originale dei Ricchi e Poveri c’era Franco Gatti che Marina ricorda.

“E’ sempre presente nei nostri cuori”, è stato il commento di Mara Venier dopo aver mandato in onda il filmato dello splendido momento dei Ricchi e Poveri sul palco di Sanremo 2020 con tutti i più grandi successi che, ancora oggi, continuano a far ballare sia i fan della loro generazione che quelli più giovani.

