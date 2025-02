Marina Occhiena è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Storie Italiane, e in quell’occasione ha parlato della reunion dei Ricchi e Poveri dopo 39 anni: “Bisognava farla prima (riferendosi al Festival di Sanremo 2020 ndr), loro erano ormai in due, Franco si era già ritirato, poi abbiamo fatto il festival ed è arrivato il covid, dopo poco tempo Franco se ne è andato, come fai ad andare avanti? Non si può”. Marina Occhiena viene incalzata su eventuali sassolini da togliere: “Non ne ho di sassolini da togliere, è stata una decisione mia uscire dai Ricchi e Poveri. Quando abbiamo deciso di fare la reunion con i loro manager, sapevo che non sarebbe durata tanto”.

Marina Occhiena ha poi raccontato: “La stampa mi ha massacrata ma io sono stata forte perchè non mi sono fatta prendere da questi commenti bruttissimi, ho letto cose che tra l’altro non erano vere, dei commenti esagerati, addirittura dei particolari assurdi e lì ho dovuto tirare fuori tutta la mia forza. Mi sono sentita bullizzata? Sì, ho vissuto per anni del bullismo, ma devo dire che negli anni mi sono accorta che sia i giornalisti che il pubblico mi hanno voluto bene, non so cosa ho fatto per farmi voler bene, forse le partecipazioni ai programmi televisivi, forse il sentirmi parlare, e allora piano piano mi sono accorta che la gente mi vuole bene, mi fermano per strada”.

MARINA OCCHIENA “NON SONO CADUTA IN DEPRESSIONE MA…”

E ancora: “La depressione? Non ci sono mai caduta, ho passato dei momenti bruttissimi… quando tu prendi una decisione così importante come quella di uscire dal gruppo poi ti condiziona moltissimo. Io sono stata contenta per loro che andavano avanti, ma per me, con tutte le critiche e tutti che mi davano addosso, è stata durissima, anche prendere una decisione piccola per me è stata dura, se sceglievo il nero pensavo che forse era meglio prendere il bianco e viceversa”.

Ma c’è stato qualcuno che le è stata vicino a livello professionale in quel periodo? “Con la maturità di oggi non avrei lasciato i Ricchi e Poveri, non avrei preso quella decisione, la cosa più importante è il lavoro. In quel momento non eravamo tantissimo ma avevamo già seminato tanto, quindi mi è dispiaciuto. Le persone che mi sono state più vicine? L’unico che mi è stato veramente vicino è stato Cristiano Malgioglio, che mi ha cercata, mi ha detto che lui credeva in me e aveva fatto una canzone per me, Talismano, ero talmente sconvolta e quasi quasi non volevo farla, poi alla fine è riuscito a convincermi e alla fine ce l’ho fatta”.

MARINA OCCHIENA “BULLIZZATA”: I COMMENTI DI FERRADINI E PAGO

Marco Ferradini, in collegamento con Storie Italiane, ha commentato la storia di Marina Occhiena: “Siamo tutti molto fragili purtroppo, la verità è questa. Lei ha detto una cosa bellissima, quello che conta è il pubblico: tu cammini per strada e ad un certo momento uno ti ferma e ti fa i complimenti e ti modifica la giornata, quindi il pubblico è la cosa più importante che ci sia, quindi noi artisti dobbiamo pensare prima di tutto al pubblico non ai giornalisti”.

La psicologa Maria Rita Parsi aggiunge: “Il primo consenso lo devi dare a te stesso e poi arriva il dissenso dell’altro, è un percorso di maturità”. In studio fanno notare cosa sarebbe potuto accadere oggi a Marina Occhiena con i social e a riguardo Pago, ospite anch’egli di Storie Italiane, ha raccontato: “Quando ho fatto dei reality i social mi hanno massacrato per anni, lì devi avere per forza le spalle grosse, leggi frasi bruttissime che ti possono colpire. Io ne sono uscito perchè me ne sono infischiato mentre la mia compagna ha sofferto di più, ma è comprensibile perchè sono attacchi pesanti”.