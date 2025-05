Marina Occhiena sarà presente oggi a La Volta Buona tra gli ospiti di Caterina Balivo. Nata a Genova nel 1950 si è appassionata sin da giovanissima alla musica, aveva solamente 15 anni quando è uscita la sua prima canzone intitolata ‘A poco a poco’. Nel 1967 ha creato, insieme a Franco Gatti, Angela Brambati e Angela Brambati, il famoso gruppo ‘Ricchi e Poveri’.

Marina Occhiena, chi è e perché ha lasciato i Ricchi e Poveri/ "È stata una decisione..."

Tantissimi è il successo che la band ha conquistato negli anni con noti brani come La prima cosa bella, Sarà perché ti amo, Che sarà, Mamma Maria e molti altri ancora. I Ricchi e Poveri hanno partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, nel 1985 si sono anche aggiudicati la vittoria con la canzone ‘Se m’innamoro’.

Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena/ "Mio figlio Gionata è sempre stato un mio fan"

Marina Occhiena, l’addio ai Ricchi e Poveri e la vita privata: da quasi trent’anni è sposata con Giuseppe

Nonostante il notevole successo conquistato la nota cantante nel 1981 ha deciso di lasciare i Ricchi e Poveri, una decisione che fece non poco discutere. Si ritrovò infatti a fare i conti con feroci critiche e polemiche, lei però voleva provare a farsi spazio nel mondo della musica come solista ma non è riuscita ad ottenere il successo che desiderava. Qualche tempo fa ha ammesso che con la maturità raggiunta negli anni non avrebbe detto addio alla band, lasciando chiaramente intendere di essersi pentita di quella decisione.

Marina Occhiena, chi è/ L'ingresso nei Ricchi e Poveri e poi l'addio: "Nessun rimpianto, ho fatto tante cose"

Nel 2020 c’è stata una breve reunion con I Ricchi e Poveri, hanno partecipato insieme al Festival di Sanremo quell’anno ma non hanno poi continuato il loro percorso insieme. Per quanto riguarda la sua vita privata Marina Occhiena in passato è stata legata sentimentalmente diversi personaggi noti come Franco Califano, Cristiano Minellono e Marcello Brocherel. Quest’ultimo era il fidanzato di Angela Brambati, il loro fu un flirt clandestino che portò non poco scompiglio nella band.

Marina Occhiena ha poi trovato l’amore con il ginecologo Giuseppe Giordano, i due sono convolati a nozze nel 1997 e nello stesso anno è nato il figlio Gionata. Insieme da quasi trent’anni la loro relazione procede a gonfie vele, lei in più occasioni ha dedicato al marito parole speciali dicendo che per lei fa moltissimo ed è sicura dell’amore che prova per lui.