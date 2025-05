La puntata odierna de La Volta Buona ha avuto come tema centrale il coronamento di sogni come matrimonio e figli anche oltre determinati preconcetti anagrafici. Ha colpito con il suo racconto Marina Occhiena; la cantante ha infatti coronato il sogno della maternità all’età di 47 anni con la nascita di suo figlio Gionata. Un’età che viene considerata avanzata dal punto di vista dell’idea di avere una gravidanza ma che non ha ostacolato il desiderio di Marina Occhiena di vivere quell’emozione agognata per anni.

“Non ho mai mollato, ho sempre desiderato avere un figlio. Ho iniziato presto a lavorare e non c’era il tempo di trovarsi un compagno giusto; la vita è andata avanti e l’amore tardava ad arrivare”. Questo il racconto di Marina Occhiena a La Volta Buona a proposito del perchè non sia riuscita ad avere figli prima dei 47 anni. “Spesso si parla di età avanzata, ma se manca la materia prima”, ha commentato Caterina Balivo sottolineando ulteriormente il concetto espresso dalla cantante.

Pur avendo atteso diversi anni, Marina Occhiena ha poi trovato l’amore della sua vita: il marito Giuseppe Giordano. Lui, noto ginecologo, è stato fondamentale come supporto sia emotivo che pratico per coronare il sogno di avere un figlio. “Ho una visione molto tradizionale, volevo un uomo con il quale costruire progetti. Sono arrivata a 40 anni e finalmente ho conosciuto il mio attuale marito con il quale, avendo capito che era la persona giusta, ho provato ad avere un figlio”. E’ stato comunque – come raccontato a La Volta Buona – un percorso tortuoso – sei tentativi con la fecondazione assistita – ma alla fine la grande gioia del fiocco blu: “Non è stato facile ma alla fine ce l’abbiamo fatta ed è nato mio figlio Gionata”.