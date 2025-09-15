Marina Occhiena con al fianco Stefania Picasso - vedova di Franco Gatti - a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti: “La mia amicizia speciale con Marina Occhiena”

Un fiume di ricordi travolgono lo studio de La Volta Buona con la presenza fianco a fianco di Marina Occhiena e di Stefania, moglie del compianto Franco Gatti. La cantante ricorda alla perfezione le emozioni vissute con i Ricchi e Poveri, a dispetto della scelta di prendere strade diverse. Nel tempo c’è stata ampia speculazione sulle ragioni della separazione con rumor che permangono sul presunto rapporto con gli attuali componenti, Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Nessuna frizione a oggi, nessuna turbolenza, lo conferma proprio Marina Occhiena: “Tra di noi va tutto bene, ogni tanto ci sentiamo; chiaramente non tutti i giorni, però siamo in contatto e tutto procede normalmente”.

Il racconto si sposta poi sulla bellezza del rapporto tra Marina Occhiena e Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti scomparso alcuni anni fa. “La prima volta che ho incontrato Marina rimasi particolarmente affascinata, lei però praticamente non mi considerò nemmeno… Con gli anni poi è riuscita a farsi perdonare! Angela invece è stata più gentile”. L’amicizia è poi sbocciata soprattutto quando la cantante aveva già lasciato da tempo i Ricchi e Poveri, soprattutto per volere di Franco Gatti. “Come amica mi dona tranquillità, serenità; con lei si può parlare di tutto”.

Marina Occhiena a La Volta Buona: “Ricchi e Poveri? Franco Gatti mi diceva sempre: ‘Dovevamo finire in 4…’

L’attenzione torna poi sull’addio ai Ricchi e Poveri e – sempre a La Volta Buona – Marina Occhiena conferma come a dispetto degli eventi abbia mantenuto nel suo cuore un legame indissolubile con la band. “Anche Franco Gatti me lo diceva sempre: ‘Abbiamo iniziato in 4 e avremmo dovuto finire in 4’…”. La cantante ha anche aggiunto: “Se ho mai pensato di tornare con il gruppo? Mi sarebbe piaciuto, avevo preso una decisione, però… In ogni caso gli voglio bene, può succedere qualsiasi cosa”.