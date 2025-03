Marina Peroni, chi è la moglie di Sandro Giacobbe: dal primo incontro alle nozze nel 2022

Nella puntata di oggi de La volta buona, Caterina Balivo e i suoi ospiti hanno affrontato il tema del gap generazionale nella coppie. E dell’argomento hanno parlato anche Sandro Giacobbe e la moglie Marina Peroni che ormai stanno insieme da diversi anni ma all’inizio in pochi credevano nel loro amore propria a causa dell’enorme differenza d’età: ben 26 anni. Chi è Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe? Non è estranea al mondo dello spettacolo perché è una cantante che per anni è stata tra le coriste dell’artista. Classe 1976 su di lei le informazioni sono scarne.

Marina Peroni è la moglie di Sandro Giacobbe. I due si sono conosciuti quando il cantante aveva già un matrimonio alle spalle e lei era un giovane corista. È iniziata prima un’amicizia fatta di rispetto e stima reciproca, poi piano piano è scoccata la scintilla. I due si sono messi fidanzati e messi insieme e dopo 12 anni si sono sposati nel 2020. Tra loro ci sono 26 anni di differenza, ma non sono mai stati un limite, come ha raccontato la cantante Marina in una recente intervista. Ed anche la famiglia di Giacobbe, dopo averla conosciuta, l’ha accettata a braccia aperte in famiglia.

In pochi sanno che Sandro Giacobbe ha avuto un flirt con Barbara D’Urso anni fa. Ebbene la moglie Marina in una recente chiacchierata con Caterina Balivo ha ammesso di aver provato un po’ di gelosia nei confronti della conduttrice ed il motivo è presto detto: “Ogni volta che ci invitata in trasmissione mi diceva: ‘Ma tu non lo sai, con Sandro…’. Posso capire una volta, due, ma alla terza”. Al di là di tutto l’amore tra i due procede a gonfie vele ed ha superato ostacoli e discussioni ed adesso sta affrontando un bruttissimo momento, la malattia del cantante.