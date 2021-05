Marina Perzy, chi è?/ Dal provino con Pippo Baudo, all’esordio con Corrado

Chi è Marina Perzy?

Marina Perzy è nata a Milano il 30 agosto 1955. A 18 anni si sposa con il coetaneo di origine austriaca Roberto Perzy, allora giovane calciatore della primavera dell’Inter e poi imprenditore. Nel 1974 nasce il figlio Pier Roberto Perzy. Il matrimonio dura solo quattro anni. Ancora giovanissima esordisce in televisione dopo essere stata notata per caso da Poppy Perani, autore Rai, che le propone un provino con Pippo Baudo: “Da quel provino seguì l’incontro con Corrado Mantoni, con cui ho fatto tre programmi importanti da Domenica In a Fantastico 3 a Gran Canal, che oltre ad essere una persona meravigliosa, corretta e per niente egocentrica, insegnava a chi gli stava accanto con simpatia e gentilezza e chi lavorava con lui si sentiva protetto”, ha ricordato la Perzy a Telegiornaliste. Dopo “Domenica in” edizione 1978/79, diventa inviata per i collegamenti esterni di “Fantastico 3” del 1982.

Marina Perzy e la relazione con Walter Zenga/ "Amore travolgente. Pensai di fare causa all’Inter..."

Marina Perzy: il successo in tv e gli amori famosi

Nel 1983 Marina Perzy conduce Claudio Cecchetto il primo Festivalbar di Canale 5, mentre l’anno successivo è al timone del quiz di Rai 1 “Giallo sera” con Giancarlo Dettori. Fra le numerose partecipazioni televisive negli anni Novanta si ricordano inoltre: “Un mondo nel pallone” e “La domenica sportiva” con Gianni Minà, inviata a “Unomattina” e a “Detto tra noi”. Dal 2010 al 2014 è stata autrice e conduttrice per la tv satellitare Leonardo del format “Trattative Riservate”. Marina Perzy è stata per quattro anni pilota di Rally e ha ottenuto il 3º posto nel Campionato Italiano del 1988. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata legata al cantautore Mario Lavezzi, a Walter Zenga e a Stefano Casiraghi, prima che sposasse la principessa Carolina di Monaco. Ha avuto anche una relazione con Pino Daniele.

LEGGI ANCHE:

Rino Gaetano, cugino Sergio Cammariere/ "Non ci siamo frequentati, il mio rimpianto"Flirt di Marina Perzy: da Mario Lavezzi, Stefano Casiraghi a Pino Daniele/ Quel "no" dato a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA