Marina Perzy e la relazione con Walter Zenga/ “Amore travolgente. Pensai di fare causa all’Inter…”

Marina Perzy e Walter Zenga hanno avuto una intensa relazione negli anni Novanta, quando il portiere dell’Inter era ancora sposato con Elvira Carfagna, la sua prima moglie, mamma del suo primogenito Jacopo. Lo scorso febbraio, Marina Perzy è tornata a parlare della sua relazione con l’ex calciatore quando Zenga è finito sotto i riflettori per le dure critiche mosse dal figlio Andrea, nato dal matrimonio con Roberta Termali, durante la sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip. Sulle pagine di Novella 2000 la Perzy ha ricordato i momenti più importanti di questa storia d’amore: “Voglio precisare che la nostra storia è partita da lui, non da me. Mi ha corteggiata all’incirca per un anno. Io sono stata conquistata dalla sua costanza e dal suo essere impulsivo. Ma ero ben cosciente che aveva una moglie, una famiglia. Il nostro è stato un amore travolgente e impossibile da gestire”.

Marina Perzy e Walter Zenga: un amore “scandaloso”

All’epoca del loro amore, nel 1985, Walter Zenga era già il portiere dell’Inter. Ricordando la loro relazione, Marina Perzy ha parlato anche della squadra di Milano: “Per un momento pensai di fare causa all’Inter perché mi aveva rovinato la carriera”. Secondo quanto riportato da Novella 2000, infatti, Marina venne convocata dal presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, il quale le fece capire che se avesse voluto rimanere con Walter avrebbe dovuto rinunciare alla sua carriera. Poco dopo, però, la passione tra Zenga e la Perzy è stata interrotta dalla decisione di prendere strade separate. In una recente intervista a “Oggi” la conduttrice ha ribadito di aver “pagato a caro prezzo” il suo amore con Walter Zenga: “Non ho più lavorato fino al rientro alla Domenica Sportiva. All’epoca era malvista la coppia calciatore-donna di spettacolo”.

