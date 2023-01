MARINA, REGALO SPECIALE ALLA MATRIGNA JULIET A C’È POSTA PER TE/ Arriva Irama: “Sei una donna forte e giusta”

Juliet viene raggiunta da Irama, la sorpresa che Marina ha voluto farle. La donna è commossa mentre il cantante le dichiara la sua stima: “È un grande piacere conoscerti, così come mi ha fatto piacere conoscere la vostra storia, intensa, forte. Volevo farti i miei complimenti perché sei una donna forte. È facile scappare ma tu sei rimasta, davanti a Marina vedo una mamma, forte, giusta, una grande eredità è stata lasciata a livello emotivo ed è una cosa fantastica. Dall’altra parte credo che questo gesto di Marina abbia unito ancora di più la famiglia che spero si allarghi e sia sempre più felice”. Dopo i doni di rito, viene aperta la busta e un abbraccio tra Juliet e Marina sugella la fine della puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marina, regalo speciale alla matrigna Juliet a C’è posta per te dopo la morte del papà

La puntata di C’è posta per te del 28 gennaio 2023 si conclude con la storia di un regalo. Maria De Filippi chiama in studio il suo secondo e ultimo ospite della serata: Irama. Il celebre cantante è il dono che Marina vuole fare alla moglie di suo padre, Juliet. “Voglio farle capire che la amo molto e che per me lei è la mia seconda mamma”, racconta la donna che ha perso sua madre quando aveva soltanto 10 anni.

Marina racconta che da piccola aveva chiesto a suo padre di non risposarsi più e non sostituire mai sua mamma con un’altra donna. Quando suo padre inizia a provare qualcosa per Juliet, mamma di una sua amichetta di scuola, lei inizia ad essere intrattabile. Le cose vanno così fino a quando il papà di Marina ha un brutto male. Lì inizia a cambiare il rapporto con Juliet, comprendendo che la donna è non solo una donna affettuosa per suo padre ma anche una mamma amorosa con lei.

Marina scrive a Juliet a C’è posta per te: “Sei la mia seconda mamma”

Per ringraziarla di tutto quello che Juliet ha fatto per lei e per il suo papà, Marina ha deciso di farle un dono speciale: una lettera ricca d’amore e Irama, che canterà per loro una canzone che ricorda sempre il loro papà/marito che non c’è più, ‘Ovunque sarai’. “È tanto che ci conosciamo ma io tante cose non sono riuscita a dirtele, quindi questa sera ti ho portato qui per questo motivo”, dice Marina a Juliet prima della lettura di una toccante lettera.

