Marina Ripa di Meana, madre Lucrezia Lante della Rovere/ “Era un’aliena”. La malattia e la morte nel 2018

Marina Ripa di Meana era la madre di Lucrezia Lante della Rovere. Nata il 21 ottobre 1941 e cresciuta a Reggio Calabria, dopo gli studi comincia a lavorare come stilista. Marina (nata Maria Elide Punturieri) apre un atelier di alta moda in Piazza di Spagna, a Roma, con l’amica Paola Ruffo di Calabria e diventa presto una delle protagoniste della vita mondana della Capitale. Il 10 giugno 1964, sposa il duca Alessandro Lante della Rovere. “Per me lei era una divinità, unica, anticonformista, libera”, ha detto Lucrezia Lante della Rovere a Vanity Fair, ricordando la madre scomparsa nel 2018. Tra madre e figlia c’è stato a lungo un rapporto difficile, conflittuale. Non vivevano insieme, Marina viveva in una grande attico, la figlia in un monolocale – nello stesso palazzo – con la tata. Marina, in pubblico, le chiedeva di non chiamarla mamma: “Crescendo, l’ho sentita che diceva: Non sono stata creata per fare la mamma”.

Marina Ripa di Meana: la lunga malattia

Negli ultimi anni, a lunga malattia di Marina Ripa di Meana le ha avvicinate: “Le mamme vanno perdonate. Era un’aliena. Ha avuto questa malattia durata sedici anni, che è anche una cosa ricattatoria. Pensi: ‘magari mamma domani non c’è più, devo trovare un modo con lei’. Quando stava bene eravamo molto più conflittuali, lo scontro era feroce. Ma anche lei è cambiata moltissimo, abbiamo provato a riavvicinarci”, ha detto l’attrice Lucrezia Lante della Rovere a Repubblica. Marina Ripa di Meana è morta nella sua casa di Roma il 5 gennaio 2018. Aveva 76 anni. Il suo cuore ha smesso di battere al termine di una lunga battaglia contro un cancro che non le ha lasciato scampo. L’ultima apparizione in tv il 18 dicembre 2017 a La vita in diretta, bella e fiera, una cappa grigia e bordeaux, il rossetto in tinta.

