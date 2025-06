La carriera di Lucrezia Lante della Rovere l’ha portata a prendere parte a numerosi film tra cinema e tv, ottenendo grandi successi, come le candidature al “Ciak d’oro”. Eppure l’attrice, ancor prima di diventare famosa per via del suo percorso nel mondo della recitazione, è nota per essere discendente di una famiglia nobile. La mamma, in particolare, è la nota Marina Ripa di Meana, scomparsa nel 2018. Proprio di lei la ex modella e attrice ha parlato nel corso della sua intervista a Belve. Con Francesca Fagnani, infatti, non ha potuto fare a meno di parlare anche della madre e del loro rapporto.

“Fu complicato crescere con lei”

“Una mamma che ho amato molto ma con cui è stato complicato crescere” ha ammesso Lucrezia Lante della Rovere. Lucrezia, ancora l’ha scritta come “unica e spregiudicata”: parole che, chi la conosceva, può confermare. La mamma di Lucrezia Lante della Rovere, all’anagrafe Marina Elide Punturieri, prima di sposarsi ha lavorato come stilista d’alta moda a Roma, aprendo a sua volta un’attività. Diventata poi protagonista della vita mondana di Roma, ha sposato il duca Alessandro Lante della Rovere dal quale ha avuto la figlia Lucrezia.

Sono state diverse, però, le relazioni di Marina, che negli anni settanta ha avuto anche una storia extraconiugale con Franco Angeli, pittore. E ancora con Lino Jannuzzi, fino a quando nel 1982 non ha sposato Carlo Ripa di Meana. Lucrezia Lante della Rovere, ancora, l’ha descritta come “una vera diva”. Le due hanno avuto un rapporto fatto di alti e bassi, con non pochi scontri. “Mi attaccava perché in fondo voleva che fossi spregiudicata come lei” ha raccontato l’attrice a Belve. E ancora: “Era possessiva. Lei voleva la copia di se stessa”. Per questo i rapporti tra Marina e la figlia Lucrezia non sono mai stati idilliaci, nonostante di base le unisse un grande affetto. Rapporti spesso tesi, dunque, ma come ha spiegato proprio Lucrezia in precedenti interviste prima di Belve, l’ha perdonata.