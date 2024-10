Show a X Factor 2024 durante i Bootcamp. Nella parte della quinta puntata dedicata a Paola, in cerca dei talenti da immettere nella propria squadra per la fase degli “home visit”, la coach ha deciso di effettuare uno “switch” dopo aver fatto sedere quattro concorrenti. Dopo aver ascoltato Laura con “I’m a bitch, I’m a boss” e la sua energica interpretazione del pezzo, la giudice ha deciso di far alzare Marina, che non la aveva convinta a pieno poco prima.

Mimì Caruso, chi è la concorrente che ha fatto piangere Manuel Agnelli a X Factor 2024?/ "Sei meravigliosa"

La concorrente, che si era accomodata solamente qualche minuto prima, ha chiesto di poter dire una cosa prima di abbandonare il palco. Con il microfono in mano, ha affermato: “La qualità non è detto che sia semplicemente fare show, fare spettacolo. Io penso che la qualità sia la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera”.

Concorrenti X Factor 2024: chi sono?/ Home visit, chi è stato scelto e i nuovi candidati: pronostico

X Factor 2024, Marina accusa Paola Iezzi e Laura replica: “Lascio parlare la musica”

Paola, dal canto suo, ha ribattuto alla reazione di Marina dopo lo switch di X Factor 2024 affermando: “Io faccio da trent’anni questo lavoro e se posso darti un consiglio, la tua reazione adesso è sbagliata. La reazione migliore è quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio la prossima volta”. La concorrente, così, ha ringraziato ed è andata via, lasciando il palco.

Dietro le quinte, sfogandosi ancora, questa volta con Giorgia, Marina ha affermato: “Penso di aver subito un’ingiustizia. La musica ha perso di nuovo”, piangendo. Laura, che poco prima le aveva “soffiato” il posto, non ha reagito alle provocazioni della “collega”, affermando: “Lascio parlare la musica“.

X Factor 2024, Bootcamp, 5a puntata/ Squadre e diretta: Manuel Agnelli e Paola Iezzi formano i roster