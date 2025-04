Marina Suma è uno dei volti iconici del cinema degli anni Ottanta. Nata a Napoli, ma con origini anche siciliane, è cresciuta al Vomero e ha cominciato la sua carriera nel mondo della moda, per poi debuttare al cinema quando aveva 22 anni, con il film “Le occasioni di Roma”, con il quale ha vinto all’esordio il David di Donatello e poi il Nastro d’argento appunto come migliore attrice esordiente. Il vero e proprio successo è arrivato con Carlo Vanzina che l’ha diretta nel film “Sapore di mare”, pellicola cult seguita poi da altre commedie con attori come Carlo Verdone, Lello Arena, Johnny Dorelli o Jerry Calà.

Albano, chi è: da Cellino San Marco a Milano per realizzare un sogno/ "All'inizio feci la fame"

Nella carriera di Marina Suma non sono mancati però neppur i film di altri genere, come i thriller e quelli drammatici. Nel 1994, l’attrice è tornata a sfilare per la stilista Chiara Boni, per poi tornare al cinema d’autore nel 2003 con il film “Pater familias”. Negli anni seguenti sono arrivate anche diverse esperienze televisive, come quelle con “Ritorno al presente” e “I migliori anni”, entrambi condotti da Carlo Conti. Di recente, inoltre, l’attrice originaria di Napoli ha preso parte come concorrente a L’Isola dei Famosi, venendo eliminata come quarta.

Manuela Arcuri, chi è l'attrice/ Il mistero su Gabriel Garko e il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Marina Suma, chi è: il successo con “Sapore di mare”

Il grande successo di Marina Suma è arrivato con “Sapore di mare”, film uscito nel 1983. Una pellicola cult che ancora oggi l’attrice ama guardare e riguardare. “Un’emozione forte perché ha segnato un’epoca. Un periodo che riporta la mente al periodo dell’adolescenza e dell’estate” ha rivelato in un’intervista all’Adnkronos. Maria Suma, che si è tolta grandi soddisfazioni in carriera, oggi ha ancora un sogno: “Essere diretta da Sorrentino o Garrone”. Oggi l’attrice ed ex modella, che continua a dedicarsi al teatro, vive in Sicilia, da dove veniva il papà. Ha trovato il suo posto nel mondo a Salina, dove realizza gioielli di cartapesta.