Marina Suma, flirt con Jerry Calà?/ “Nessuna storia, ma Mara Venier era…”

Marina Suma ha raggiunto il successo con “Sapore di mare”, il film del 1983 diretto da Carlo Vanzina. L’attrice interpretava la bella e giovane Marina Pinardi innamorata di Luca Carraro, interpretato da Jerry Calà. All’epoca in tanti a parlarono di una storia d’amore sul set tra Marina Suma e Jerry Calà, relazione mai confermata né smentita dai diretti interessati. Ospite al programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, l’attrice ha voluto fare chiarezza sull’argomento: “La gente alla fine dice sempre quello che vuole. In quegli anni se ne parlava, è vero. Posso assicurare però di non aver mai avuto una storia con lui. C’è stato un corteggiamento classico, ma nulla di che”. All’epoca la Suma era fidanzata con Angelo Cannavacciulo, anche lui sul set di “Sapore di mare” nei panni di Paolo Pinardi. I due sono stati insieme per ben 13 anni.

Marina Suma e Jerry Calà: nessun flirt sul set di “Sapore di mare”

Il presunto flirt tra Jerry Calà e l’attrice napoletana Marina Suma, è ancora un boccone amara per Mara Venier, all’epoca di “Sapore di mare” legata all’attore. “Marina è rimasta un chiodo fisso di Mara… ha una gelosia retroattiva”, ha detto Calà tempo fa al settimanale DiPiù. “Si è fissata con me, come se fossi stata io a creare problemi alla relazione ma in realtà è stato lui a corteggiarmi e tra di noi non è mai successo nulla anche perché all’epoca ero fidanzata“, ha aggiunto la Suma, sul settimanale, parlando di Mara Venier. “In quel film ci sono scene che proprio non sopporto”, ha detto la storica conduttrice Rai a “Che tempo che fa”. Nel film tra Jerry e Marina c’era solo un bacio cinematografico, ma sembra che anche Angelo Cannavacciuolo fosse geloso dell’intesa tra i due protagonisti.



