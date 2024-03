Marina Tagliaferri confessa: “A 18 anni ero fidanzata con Massimo Ghini”/ “Oggi siamo come fratelli”

Marina Tagliaferri e la rivelazione su Massimo Ghini: “Eravamo fidanzati”

Marina Tagliaferri, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha svelato di essere stata fidanzata con Massimo Ghini. Tra loro un amore giovanile che si è poi interrotto per motivi non meglio specificati: “Avevamo 18 anni, ero fidanzata con Enrico” afferma l’attrice di Un posto al sole.

E ancora: “Quando la storia con lui è finita non volevo più saperne dell’amore fino a quando una mia amica non mi ha presentato Massimo. Si è offerto di accompagnarmi alle prove in teatro e si è innamorato della recitazione. Dopo una settimana è entrato a far parte della compagnia. Oggi siamo due fratellini, ci vogliamo molto bene” ha concluso.

Marina Tagliaferri racconta come è stata scelta per Un posto al sole

Marina Tagliaferri è stata ospite speciale de La volta buona, programma su Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In studio ha fatto il suo ingresso con la cagnolina Bricca che ha recitato nella fiction Un posto al sole: “L’ho chiamata così da un nomignolo che mi hanno dato“.

L’attrice che è nel cast della soap italiana da più di 20 anni, ha parlato di come sia stata scoperta: “Il caso e un australiano. Avevo mandato delle scene de I ragazzi del muretto e l’australiano ha scelto me per il ruolo di Giulia” ha raccontato, sottolineando il momento in cui è stata scelta per entrare nel cast: “Il caso ha voluto che nella scena per cui sono stata scelta inscenavo un parto” ha poi aggiunto l’attrice. Tagliaferri ha poi ricevuto un messaggio dall’amico e collega Luigi Fiori: “Ciao amore mio, ti voglio bene, mi manchi tanto e non vedo l’ora di riabbracciarti“. I due, infatti, sono molto uniti fuori e dentro il set e hanno instaurato un bellissimo legame.

