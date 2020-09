Marina Tagliaferri/ “Qualunque forma d’amore è valida, purché sia vero…”

Marina Tagliaferri non ha bisogno di presentazioni. Bellissima, sempre elegante (non solo nel vestire ma anche nei suoi movimenti) e fare rassicurante. E’ lei una delle attrici storiche di Un Posto al Sole che, dopo tutti questi anni, sta tenendo incollate allo schermo ben due generazioni di fan. Oggi sarà proprio lei a prendere posto in studio in C’è tempo per, la trasmissione di Rai1 condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi, per parlare della longeva soap napoletana ma anche di un lungo periodo di stop dovuto alla pandemia. Per settimane il set, dopo anni di onorato servizio, è rimasto chiuso in attesa di tempi migliori per riprendere e solo da qualche settimana Marina Tagliaferri e i suoi sono tornati a lavoro e in onda, ma la vita privata?

MARINA TAGLIAFERRI, DA UN POSTO AL SOLE A C’E’ TEMPO PER…

Anche quel lato della sua vita è da sempre movimentato seppur celato dietro un velo di privacy a cui l’attrice, poco incline anche ai social, tiene molto. Secondo i rumors sembra proprio che Marina Tagliaferri non sia mai stata sposata e che non abbia avuto dei figli. Lei stessa in tempi non sospetti ha rivelato di invidiare alla sua Giulia proprio la maternità. In una vecchia intervista a asvolta.info ha avuto modo di parlare di famiglia e le diverse forme d’amore dichiarando: “La famiglia ha un grossissimo valore che bisognerebbe salvare…Il problema è che molto spesso le persone che si sposano non sono realmente consapevoli di stare creando una famiglia… Credo che qualunque forma di amore sia valida purché sia veramente amore”. Cosa racconterà oggi a Rai1?



