Salvatore Duccamelia è il compagno della fidanzata Marina Valdemoro Maino, i due sono molto legati. La loro storia va avanti dal 2016

Salvatore Duccamelia è il fidanzato della youtuber Marina Valdemoro Maino, nota anche come Maryna, che partecipa come concorrente nella trasmissione Tale e Quale Show, programma Rai in onda in prima serata venerdi 3 Ottobre 2025. I due sono fidanzati da tempo e sono davvero molto legati.

Salvatore Duccamelia non è un uomo presente nel mondo dello spettacolo e non tutti conoscono Marina Valdemoro Maino ma i due hanno deciso di intraprendere una carriera abbastanza diversa. La donna ad esempio è molto attiva nel mondo social – complice il suo lavoro – e in un modo o nell’altro i suoi fan hanno cominciato a conoscere anche Salvatore.

La coppia è ormai fissa addirittura dal lontano 2016, sono molto legati e lei spesso pubblica foto e Instagram Stories che comprendono anche il suo compagno, recentemente li abbiamo visti sul red Carpet a Venezia e lui tende a dare comunque spazio esclusivo alla donna. In un tenero video si vede lui che riprende la fidanzata con il telefonino mentre entrambi camminano sul Red Carpet, un video ricco del significato del loro amore.

Marina Valdemoro, alcuni dettagli riguardo la vita di Salvatore Duccamelia

Fisico da modello, Salvatore Duccamelia ha pian piano attirato su di sè anche l’attenzione dei follower della fidanzata ed anche per questo vanta oltre 35 mila follower sul noto social Instagram. I due spesso girano per il mondo e sui social vediamo foto e video delle loro trasferte e vacanze tra Grecia, Spagna e Russia, oltre che alla consueta Dubai.

Per quel che riguarda la vita e il lavoro di Salvatore sappiamo che ha vissuto in Sicilia fino ai 18 anni e poi si è trasferito nella Capitale dove ha cominciato a studiare economica e commercio alla Luiss. Come si può vedere sulla sua pagina Instagram ha lavorato con varie aziende come ad esempio Fincantieri S.p.A o anche nell’azienda A2A.

Salvatore Duccamelia lavora dal 2023 come Global Development & M & A con la nota azienda Enel. Salvatore e Marina appaiono più legati che mai e sono anni che ormai postano foto e video che li vede sempre protagonisti insieme e davvero molto uniti.