Marina Valdemoro Maino, chi è la concorrente di Tale e quale show 2025

Da star dei social a protagonista in televisione sul palcoscenico delle imitazioni per eccellenza, quello di Tale e quale show 2025. Marina Valdemoro Maino debutta questa sera nel cast dei concorrenti della nuova edizione, dove metterà in mostra il suo grande talento e le sue spiccate doti imitative, oltre che artistiche e canore, già piuttosto note al pubblico social.

Nata a Torino il 16 luglio 1991 da padre spagnolo e madre italiana, Marina Valdemoro Maino sin da giovanissima si è appassionata al mondo della musica e dei social. Dopo il percorso di studi alle superiori, ha intrapreso la carriera universitaria laureandosi a Milano in Comunicazione, Media e Pubblicità.

Dopo essersi inizialmente avvicinata alla musica, ha debuttato nel mondo dei social ottenendo sin da subito un grande e per lei inaspettato successo. Oggi vanta un ampio seguito su piattaforme come Youtube, Tiktok, Facebook e Instagram, e in molti hanno già avuto modo di vederla in tv nel programma di Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi condotto da Piero Chiambretti, dove ha curato la rubrica comica Maryna and the city.

Marina Valdemoro Maino, dagli studi a star dei social con i suoi video

Marina Valdemoro Maino, nuova concorrente di Tale e quale show 2025, è sicuramente una delle più poliedriche content creator d’Italia. Il suo punto di forza risiede nell’ironia dei video pubblicati sulle piattaforme, veri e propri sketch comici in cui racconta, in veste parodiale e con uno spiccato senso dell’umorismo, la vita quotidiana di tutti noi.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso anno, ha spiegato che tutto è nato sui social “coniugando la musica con le imitazioni“. Dopo diversi provini sostenuti, nel 2015 debuttò su Facebook con un video in cui imitava 23 artiste famose: “Ebbene, con mia grande sorpresa il filmato esplose, diventando virale quando ancora questo termine di fatto non esisteva“.

Tra tutti gli ambiti professionali in cui ha lavorato, la preferenza va al mondo dei social “perché danno libertà creativa e possibilità a tutti: sono molto meritocratici e chiunque può utilizzarli per realizzare i propri sogni“. A tutti quelli che vogliono intraprendere la sua strada consiglia di “crederci, continuare a buttarsi e a sperimentare“.