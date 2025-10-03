Marina Valdemoro Maino imita Anna Oxa a Tale e Quale Show dopo l'esibizione della prima puntata nei panni di Lady Gaga

Marina Valdemoro Maino cerca il riscatto a Tale e Quale Show dopo un esordio di certo non indimenticabile. La comica, molto apprezzata e seguita sui social, ha raccolto la sfida di Carlo Conti, decidendo di prendere parte al programma. All’esordio, però, non ha convinto, finendo ultima nella classifica parziale della puntata con soli 30 punti raccolti nei panni di Lady Gaga con “Born this way”, uno dei capolavori dell’artista.

Il programma, comunque, è appena iniziato e Marina avrà modo di dimostrare il suo valore già dalla puntata di oggi, dove è chiamata a interpretare Anna Oxa. Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, dunque, Marina Valdemoro Maino imita Anna Oxa: riuscirà, nei panni dell’artista italo-albanese, a convincere i giudici? Lei spera di ribaltare la classifica dell’ultima volta!

Marina Valdemoro Maino imita Anna Oxa: l’attrice e content creator cerca il riscatto

Dopo la prestazione non troppo convincente dell’esordio a Tale e Quale Show, Marina Valdemoro Maino imita Anna Oxa e cerca il riscatto nei panni di un’artista che ha fatto la storia della musica italiana. Nonostante i 30 punti raccolti all’esordio, comunque, Maryna sembra essersi divertita parecchio. Sui social, dopo l’esibizione di venerdì scorso, ha scritto: “Non nego che la paura ci fosse… ma proprio in quell’emozione ho trovato la forza di dare tutto. Perché quando affronti qualcosa di così grande, scopri davvero chi sei”. La sua esibizione, anche se non ha convinto pienamente i giudici, è piaciuta al pubblico da casa, che l’ha applaudita donandole parole di apprezzamento.