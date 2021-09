Marinella e Gisella, chi sono le vere mamme di “Sorelle per sempre”/ Figlie scambiate

Marinella e Gisella sono le vere mamme la cui storia ha ispirato la fiction di Rai 1 “Sorelle per sempre”. Raccontano la loro storia, tanto complicata quanto dolorosa, nel salotto di Oggi è un altro giorno. Le loro figlie sono state scambiate subito dopo il parto e sono state cresciute dalla mamma ‘sbagliata’ fino ai tre anni. La prima avvisaglia di questo errore è arrivata proprio poco dopo il parto: “Ce le hanno portate con i vestitini sbagliati. Noi abbiamo provato a chiedere nuovi accertamenti ma loro ci hanno rassicurate, dicendoci che le bambine erano giuste”.

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves il Ken umano: "Voglio un figlio"/ "Mi faccio impiantare l'utero"

Così, per tre anni, Melissa ha vissuto con Marinella, Caterina con Gisella. Questo fino a quando, all’uscita dell’asilo della figlia, Marinella vede Caterina: “Ho capito subito che qualcosa non andasse”, ha spiegato la donna.

Marinella e Gisella, le vere mamme di Carolina e Melissa, la cui storia è raccontata in “Sorelle per sempre”

I dubbi sono diventati sempre più forti, tanto che Marinella ha deciso di fare il test di maternità con la sua bambina. “Dal gruppo sanguigno è uscito che io non potevo avere una figlia con quel gruppo. – ha ammesso la donna – Per me era surreale, impossibile. Avevo cresciuto quella bambina per tre anni. Ne ho parlato poi con mia mamma, lei mi diceva che era impossibile.” Anche Gisella ha avuto lo stesso presentimento nel medesimo momento: “Io l’avevo vista in ospedale e l’ho rivista in quell’attimo, a scuola. Sono scappata”, ha rivelato.

ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ Corteggiatori scappano: "E' contro la mia natura"

“Non volevo che mia figlia stesse più lì”, ha aggiunto, ammettendo di aver provato quasi una paura. Quando la paura è diventata realtà, entrambe le mamme hanno dovuto affrontare questo grande dolore: “Andando avanti si capiva che la bambina doveva andare dalla mamma biologica.” A tre anni, le bambine sono state scambiate per la prima volta, un vero e proprio trauma: “Dopo 20 anni viviamo sereni, sono stati anni però pieni di dolore, pesantissimi”.

LEGGI ANCHE:

Alex Cappelletti/ "Ho salvato la mia amica: stava affogando, l'ho presa sulle spalle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA