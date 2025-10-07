Andrea Sannino ospite a La Volta Buona: la vita privata del cantante

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona di oggi, martedì 7 ottobre, c’è una delle voci più amate della musica napoletana: Andrea Sannino. Quest’ultimo è conosciuto dal grande pubblico per la sua musica, ma cosa si sa invece della sua vita privata? Accanto a lui, da quasi 20 anni, c’è la moglie Marinella Marigliano. Difatti, Andrea ha conosciuto Marinella nel 2006 ad Ercolano, città natale di entrambi, e, da allora, non si sono più separati.

All’epoca, la donna era una ballerina e, in questi anni, ha sempre sostenuto Andrea nella sua carriera, a partire dagli inizi fino al successo di oggi. Dopo tanti anni insieme, i due sono convolati a nozze nel 2018, circondati dai loro familiari e affetti più cari. Il cantante l’ha definita la sua “forza tranquilla“, sottolineando quanto sia stato fondamentale per lui averla vicino durante gli anni di gavetta, e non solo.

Andrea Sannino: la vita privata del cantante napoletano

Insieme, Andrea Sannino e la moglie Marinella Marigliano hanno avuto due figli: Gioia, nata nel 2019, e Alessandro, nato nei primi mesi del 2021. Il cantante ha raccontato più volte di quanto la paternità lo abbia cambiato, tanto che ha anche dichiarato che ora “ogni canzone ha un significato in più perché canto anche per loro“. A questo punto, non resta che seguire la puntata de La Volta Buona per scoprire ulteriori dettagli sulla famiglia di Sannino.