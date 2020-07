MARINELLA MARIGLIANO/ Moglie Andrea Sannino: “Amarti per me è Gioia”

Marinella Marigliano è la moglie di Andrea Sannino, il cantante dai mille successi e conosciuto anche per la sua hit Abbracciame. I due si sono conosciuti diversi anni fa e dopo aver vissuto 12 anni di fidanzamento, hanno deciso di presentarsi all’altare. Il sì è cementato in quel 2018 che ha permesso loro di diventare marito e moglie. L’anno successivo hanno già allargato la famiglia grazie alla nascita di Gioia, per poi mettere in cantiere anche il secondogenito. “È una Gioia una festa a sorpresa, è una Gioia vederti felice, è una Gioia amarti, è una Gioia vederti spensierato che ti diverti alla tua prima è vera festa di compleanno, è Gioia per me amarti e sorprenderti sempre”, ha scritto Marinella alcuni giorni fa in occasione del compleanno del marito. Anche se la dedica è tutta diretta alla figlia, che per la prima volta ha potuto partecipare al lieto evento del padre. In occasione dei suoi 35 anni, Sannino ha scelto di farsi realizzare una torta molto particolare, che tradisce il suo essere un po’ bambino. Clicca qui per guardare la foto di Marinella Marigliano e Andrea Sannino.

MARINELLA MARIGLIANO, MOGLIE DI ANDREA SANNINO

Marinella Marigliano non ha mai fatto mistero della felicità che sta vivendo con il marito Andrea Sannino e la figlia Gioia. Attivissima sui social come il consorte, la vediamo spesso pubblicare o rilanciare i contenuti già condivisi dall’artista. Non mancano gli scatti di coppia, ma la verità è che la protagonista indiscussa dei post di Marinella è la figlia Gioia. Sempre impeccabile per quanto riguarda il look, come la mamma, a volte vestita da principessa, altre con uno splendido vestitino colorato con tanto di cerchietto a tema, mentre mangia entusiasta una brioche. “Ci vuole stile anche per andare al mare”, ha scritto Marinella qualche settimana fa e lo scatto ha subito conquistato i fan di Sannino e della coppia in generale. “Meravigliosamente divina”, “Perfetta”, “Bellissima e fashion”, scrivono gli ammiratori nei commenti. Clicca qui per guardare la foto di Gioia Sannino. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Andrea Sannino sarà invece ospite di Una voce per Padre Pio, in onda nella prima serata di Rai 1. Di sicuro moglie e figlia lo sosterranno da lontano, in virtù di quel grande amore che li unisce da sempre.



